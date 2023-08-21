Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
В Москве нашли тело третьего погибшего в коллекторах после ливня
В столичном коллекторе найдено тело третьего погибшего человека, сообщил представитель экстренных служб Москвы.
Тело извлекли в 5:35 мск из коллектора в районе Павелецкого вокзала, сообщил собеседник РИА «Новости».
Он не раскрыл возраст и личность погибшего.
Источник отметил, что речь пока идет об одном погибшем из группы туристов, отправившихся в московские коллекторы. При этом ранее другой источник в экстренных службах сообщал, что в Москве-реке нашли тела девочки и мужчины, пропавших на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе было до восьми человек.
До этого живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.