Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев спецоперации за преданную службу России

Tекст: Алина Власенко

Путин в среду начал церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции.



«Уважаемые друзья, благодарю за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал президент.

Он подчеркнул, что государственные награды вручаются большой группе участников специальной военной операции. Так, звание Героя России посмертно было присвоено гвардии капитану Роману Воробьеву и полковнику Денису Иванову. Их награды Путин передал вдовам военнослужащих, передает ТАСС.

Также российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву, подполковнику Иреку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову. Звезды Героев из рук президента также получили младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков. Путин наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Инала Гериева, заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина, а также майора Сергея Кулагина, полковника Дмитрия Макарова, капитана Эльдара Сайфутдинова, прокурора ЛНР Глеба Михайлова, старшину Валерия Хертухева. Ту же награду получил старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада.

Одновременно Путин наградил орденом Мужества и военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. В январе во время выполнения редакционного задания она попала под обстрел в Соледаре в ДНР, получив серьезное ранение. Корреспондента эвакуировали в госпиталь в Первомайске, где она была прооперирована. После этого военкора доставили в Москву.

Президент также отметил медалью «За отвагу» рядового Дмитрия Фирсина и прапорщика Дениса Хайло, медалью «За храбрость» II степени подполковника полиции Тимура Мирзоходжаева и полковника полиции Виктора Прядкина.