Средства РЭБ приземлили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

Tекст: Александра Юдина

По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

