Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».18 комментариев
Российские бойцы отбили четыре атаки под Красным Лиманом
Минобороны: Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отбили четыре атаки украинских националистов на Краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 боевиков, а также украинскую БМП и бронеавтомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Савчук уточнил, что штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытки атаковать в районе Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».
Кроме того, огнем самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3.
Штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
Накануне Минобороны сообщало, что на Краснолиманском направлении были отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино ЛНР и Веселое ДНР. Уничтожено до 80 украинских боевиков.