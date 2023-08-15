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    В руководстве НАТО допустили отказ Украины от территорий в пользу России
    Эксперт назвал срок выхода из строя мобильных телефонов 3G
    В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе
    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG
    Власти Брянской области сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    15 августа 2023, 21:56

    В Белгороде губернатор раскритиковал желто-синюю плитку в подземном переходе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор тротуарной плитки в цветах флага Украины для ремонта подземного перехода в городе.

    В ходе прямого эфира глава региона позвонил мэру Белгорода, чтобы получить разъяснения по поводу сине-желтой плитки, которая вызвала резонанс среди горожан, передает РИА «Новости».   

    Мэр сообщил, что плитку уже демонтировали и все привели в порядок. Гладков отметил, что таких ошибок быть не должно, потому что люди болезненно реагируют.

    «Украина стреляет по нам каждый день, и понимаю, конечно, что подрядчики не хотят делать плохо, но ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать», – сказал губернатор.

    Напомним, при ремонте подземного пешеходного перехода «Родина» в центре Белгорода плитка сочетала цвета желтого и синего, что напомнило флаг Украины.

    15 августа 2023, 11:46
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Удобрение селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего становится взрывоопасной, поэтому ее необходимо хранить лишь в специальных помещениях с особыми правилами хранения, а не напротив автозаправки, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн, комментируя мощный взрыв на АЗС в Махачкале.

    В ночь с понедельника на вторник в Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, в результате инцидента погибли 35 человек, пострадали более 100. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Спасателям удалось устранить возгорание на площади в 600 кв. метров.

    Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что место изначального взрыва предположительно находилось в автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку. Соучредитель АЗС рассказал, что в здании напротив хранилось «почти 100 тонн удобрения селитры», отметив, что об этом ранее не было известно.

    «Во-первых, строительство автозаправок в оживленной городской застройке – это совершенно недопустимое дело. И в Москве, кстати говоря, много заправок находится прямо чуть ли не в центре города. Такие меры обусловлены тем, что любые происшествия, которые происходят на заправке, обязательно сопровождаются тяжелыми последствиям, потому что бензин – жидкость, которая может разлетаться, разливаться на большие расстояния, пролетать, обжигать и приносить очень много вторичных поражений (дополнительные пожары и страдания людям)», – говорит Гофштейн.

    Во-вторых, продолжает собеседник, загадочное расположение заправки – рядом со складом селитры, которая применяется в качестве удобрения. Очевидно, вещества, которые могут самопроизвольно взорваться, не могут находиться в черте города, и тем более напротив АЗС. Для собеседника абсолютно непонятно, как вообще могло быть допущено такое «соседство».

    «Селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего она становится взрывоопасной. Если были нарушены правила хранения селитры, то вполне мог возникнуть самопроизвольный взрыв без видимых причин», – делится спасатель. Он уточняет, что к помещениям, в которых складируют селитру, предъявляются особые правила хранения, соблюдается специальная маркировка, а сами склады должны быть взрывоустойчивы. «А версия вторичного взрыва на заправке несколько сомнительная, потому что все резервуары на АЗС, как правило, заглублены: емкости с бензином, сжиженным топливом углубляются под землю. Это как раз делается для исключения масштабных происшествий. Взорвать такую конструкцию очень сложно», – рассказывает Гофштейн.

    По его словам, взрыв на заправке может произойти по причине обрыва шланга, но такого рода авария на АЗС будет незначительной, ведь в этом случае будет небольшая утечка бензина. Второй вариант, который может стать причиной взрыва на заправке, это небольшая утечка топлива, которая произошла при переливании его в канистру или любую другую емкость. «Сейчас жарко, бензин очень интенсивно испаряется, люк для контроля открыт, и малейшая искра (удар металла о металл, камня о камень, и я молчу о сигарете) может вызвать вот такой взрыв», – рассуждает эксперт.

    Следствию, по его словам, для установления ситуации предстоит выяснить, в какой момент произошло происшествие, что стало причиной трагедии, были ли нарушены правила безопасности. Что касается склада с селитрой, его в принципе там не должно было быть, налицо очевидное нарушение и, скорее всего, преступление, считает собеседник.

    Сразу после ЧП со взрывом на автозаправке в Дагестане объявили день траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в региональной прокуратуре начали следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

    Коментарии (12)
    15 августа 2023, 11:22
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    Шольц: Никто не получит скидки в суде по делу о взрывах на «Северных потоках»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что «никаких скидок» ответственным за диверсию не будет.

    Как передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), Шольц высказался за проведение в Германии судебного процесса по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и пообещал выяснить, «кто это был, насколько это возможно».

    Он добавил, что если результат расследования не понравится властям Германии, они не откажутся от иска и «никто не может рассчитывать на скидки». Шольц заметил: нет никаких доказательств, что за атаками стоят США или Британия, а расследование немецкой генпрокуратуры продолжается.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (36)
    15 августа 2023, 13:53
    Российский комбат рассказал о польских наемниках под Соледаром

    Комбат: На Соледарском направлении за ВСУ воюют наемники, украинцев почти нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет, сообщил командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным «Ставр».

    По его словам, на Соледарском участке фронта напротив располагаются практически только поляки, разведчики постоянно слышат их речь. Ставр добавил, что в распоряжении наемников имеется натовская техника, много иностранного оружия, английские минометы и польские беспилотники, передает ТАСС.

    По словам комбата, противник постоянно пытается пройти, делает подкопы и пытается подойти на бросок гранаты, но планомерно уничтожается и несет большие потери в живой силе.

    «Мы отвлекаем войска противника от других направлений. На нашем участке минимальные потери, мы стараемся соблюдать все меры безопасности, максимально осторожны», – добавил Ставр.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 15:44
    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG

    Минобороны впервые заявило о перехвате французских ракет большой дальности SCALP-EG

    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG
    @ Sooryan 101/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки впервые перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО за сутки перехватили четыре SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ПВО за этот период уничтожили 25 украинских беспилотников у населенных пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).

    Газета ВЗГЛЯД писала в июле, что решение о передаче Парижем киевскому режиму ракет SCALP-EG связано с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о нехватке снарядов у ВСУ.

    Коментарии (20)
    15 августа 2023, 17:24
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен.

    Украина могла бы отказаться от территорий и получить членство в НАТО, заявил Йенссен в интервью Verdens Gang, передает ТАСС. При этом, по его словам, киевский режим сам должен решать: как, когда и на каких условиях он будет вести переговоры.

    Йенссен добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Коментарии (28)
    15 августа 2023, 13:00
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное

    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    «Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.

    «Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.

    «Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.

    Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

    В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.

    Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

    Коментарии (10)
    15 августа 2023, 11:35
    Курс рубля резко снизился

    Tекст: Вера Басилая

    Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню после роста на фоне повышения ключевой ставки до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

    К 11.14 курс доллара на Московской бирже вырос достигнув 97,89 рубля (+0,19%), а евро снизился на 0,02%, до 107,01 рубля, при этом юань опустился до отметки 13,388 рубля, передает ТАСС.

    Ранее Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом.

    Коментарии (44)
    15 августа 2023, 16:25
    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины

    Минобороны: Российские военные ударили высокоточным оружием по главным предприятиям военной промышленности Украины

    Российские военные нанесли удары по основным промзонам ВПК Украины
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные минувшей ночью произвели сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале ведомства приведены его слова о том, что удар был произведен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Также отмечено, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

    «Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб», – отметил Конашенков.

    Ранее сообщалось, что российские силы в ночь на вторник нанесли ракетные удары по подконтрольному Киеву городу Запорожью, поразив склады и подразделения украинской армии, которые должны были отправиться на линию боевого соприкосновения под Ореховом.

    Коментарии (22)
    15 августа 2023, 13:08
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.

    По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

    Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.

    Коментарии (30)
    15 августа 2023, 02:51
    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Антонов: США не выдали представителям России визы на мероприятия по линии АТЭС

    США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, сообщил, что американской стороной не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств, представляющих Россию на мероприятии, которое проходит в Сиэтле.

    Российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии напомнил, что Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за дела мира. При этом между странами накопилось огромное множество раздражителей, касающихся вопросов безопасности: противодействие международному терроризму, проблемы изменения климата, арктическая проблематика и так далее. По линии АТЭС картина взаимодействия Москвы и Вашингтона также крайне негативная, отметил Антонов.

    Он подчеркнул, что США ведут себя абсолютно неприемлемо как сторона, являющаяся председателем АТЭС.

    Российская сторона требует от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и призвала выдать представителям РФ все разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент или для мероприятия, которое уже завершилось, заключил Антонов.

    Весной США сорвали сроки оформления виз для представителей России на Совете безопасности ООН. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы возникли с оформлением визы самого министра и членов его делегации, а российские журналисты визы так и не получили.

    Коментарии (18)
    14 августа 2023, 22:49
    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погибли два человека

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    В Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС сообщает, что информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступило в 22.20.

    Пожар охватил площадь в 100 кв. м.

    В ликвидации задействованы четыре единицы техники. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 08:57
    ВСУ перебросили «штрафбаты» под Кременную

    Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы из «штрафников» и дезертиров без поддержки огнем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ отправляют в атаки на российские позиции на Краснолиманском направлении группы «штрафников» без поддержки бронетехники и артиллерии; как правило, эти штурмовые отряды состоят из украинских военных, понесших наказание за дисциплинарные поступки, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Кременной-Сватово были замечены штурмовые отряды ВСУ, которые пытаются малыми группами захватить позиции ВС России без должной поддержки бронетехники или артиллерии. Позднее выяснилось, что такие отряды состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки, передает РИА «Новости».

    Марочко подчеркнул, что группы украинских «штрафников» не имеют ни достаточной выучки, ни мотивации, к тому же эффективность их крайне мала ввиду низкого морально-психологического состояния.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Коментарии (5)
    15 августа 2023, 03:58
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 14:52
    Рар: Германия в состоянии расследовать теракт на «Северных потоках»
    Рар: Германия в состоянии расследовать теракт на «Северных потоках»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Германии, скорее всего, уже провели некое предварительное расследование диверсии. При этом часть данных засекретят под предлогом «вопросов национальной безопасности», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд ФРГ.

    «Германия способна провести независимое расследование терактов на «Северных потоках». Скорее всего, правительство ФРГ уже располагает его предварительными результатами. Тем не менее Берлин вполне может засекретить некоторые выводы, сославшись на «вопросы национальной безопасности». Подобные прецеденты уже случались», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вместе с тем слова Шольца о том, что преступники будут найдены и наказаны, в большей степени предназначены для привлечения протестного электората. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сильно отстает по рейтингу от ультраправой АдГ. Правящей коалиции приходится в срочном порядке исправлять ситуацию», – подчеркивает собеседник.

    «Общество критикует власти за пассивную политику и чрезмерное преклонение перед США. На этом фоне Шольц пытается продемонстрировать собственную дееспособность. Канцлер хочет показать немцам, что правосудие в Германии не бездействует», – акцентирует эксперт.

    «Что касается отсутствия «скидок» для виновных, если выяснится, что организаторы взрывов были связаны с американцами, ФРГ готова погрозить США пальчиком. Однако последним канцлером, который пошел против интересов Вашингтона, был Герхард Шредер. Пойдет ли Берлин на такой риск сегодня – большой вопрос», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что дело о подрыве «Северных потоков» должно быть передано в суд Германии. Об этом сообщает издание Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Шольц добавил – если результат расследования не понравится властям ФРГ, они не откажутся от иска и злоумышленникам не стоит рассчитывать на какие-либо «скидки». Он также отметил, что в настоящий момент доказательства того, что за атаками стоят США или Британия, отсутствуют.

    Напомним, чуть больше месяца назад Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках». Эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ. Следствие установило, что некая парусная яхта была зафрахтована на имя лица, использовавшего предоставленные документы для сокрытия личности настоящего владельца судна. Пока не известно, действительно ли это лицо находилось на борту.

    Точный курс яхты не выяснен. Корабль могли использовать для транспортировки взрывчатки, которой подорвали газопроводы 26 сентября 2022 года. В образцах с судна также нашли следы подозрительных веществ. Эксперты пришли к выводам, что обученные водолазы могли прикрепить устройство на трубах, которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70–80 метров.

    Коментарии (24)
    15 августа 2023, 11:55
    Умер клоун Андрюша

    «Росгосцирк»: Артист цирка Андрей Николаев умер на 86-м году жизни

    Умер клоун Андрюша
    @ Л. Нерео/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер в Боткинской больнице в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

    Согласно сообщению «Росгосцирка», клоун Андрюша (Андрей Николаев) умер в Боткинской больнице  около полуночи 14 августа, передает ТАСС.

    Причиной смерти названа остановка сердца»

    Николаев родился 27 марта 1938 года, в 2023-м отпраздновал 85-летний юбилей. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа. Работал с Никулиным и Поповым.

    В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ регулярно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши.

    Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» и премии «Оскар» брюссельского королевского цирка.

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