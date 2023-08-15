Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».16 комментариев
На форуме «Армия 2023» представили бренд одежды Putin Team Russia
В рамках выставочной экспозиции форума «Армия 2023» для посетителей будет презентован продукт современной отечественной креативной индустрии – одежда и аксессуары бренда Putin Team Russia.
По словам создателя бренда – главы ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN», президента ассоциации «Рослегпром» Дмитрия Шишкина, участие бренда Putin Team Russia в форуме позволит продемонстрировать масштабный российский бренд на максимально широкую и заинтересованную аудиторию. По его словам, проект не уступает по технологическому оснащению и качеству зарубежным аналогам.
«В России умеют делать действительно качественный, достойный продукт и важно говорить об этом. Легкая промышленность сегодня – это одна из тех точек роста для российской экономики, которая может дать кратное увеличение всех показателей. Свой вклад в это делает и Putin Team Russia как технологичный, качественный, быстро масштабирующийся проект, полностью разработанный и произведенный в стране», – рассказал Шишкин.
В рамках выставочной экспозиции на стенде будут представлены образцы продукции со специальными характеристиками по условиям эксплуатации, климату и нагрузкам: ветропроницаемость, особая устойчивость материала, водоупорность, паропроницаемость. Бренд продемонстрирует уникальные разработки в части анатомического кроя, который обеспечивает необходимые функциональные свойства изделий – эргономику, прочность, износостойкость, регулирование микроклимата и сохранение заданных свойств в процессе эксплуатации.
Напомним, в 2022 году на основе уникальных технологических решений разработки и производства одежды реализован проект производства военной формы для участников СВО. В проекте применены передовые решения, которые были использованы при создании высокотехнологичной одежды для профессионального спорта и outdoor. Произведенная форма была направлена в зону проведения СВО в сотрудничестве с уральскими волонтерскими центрами и благотворительными фондами. Подобные проекты являются значимыми для промышленности в новых условиях. Они позволяют расширить сферы применения наилучших отраслевых технологий.