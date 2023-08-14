Грузия в годовщину начала войны в Абхазии подтвердила приверженность мирному урегулированию

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назал день 14 августа «одним из самых трагичных в истории страны».

Глава правительства пообещал проводить на этом направлении «продуманную и ориентированную на восстановление доверия мирную политику».

По его словам, совместно с абхазами и осетинами Тбилиси хочет строить «сильное, развитое государство».

«Это является наилучшей перспективой», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что «Грузия продолжает развиваться, чтобы как можно скорее достичь заветной цели – совместного строительства с абхазскими и осетинскими братьями единого сильного государства».

Он назвал войну с Абхазией, в результате которой с конца сентября 1993 года Тбилиси утратил контроль над бывшей автономией, «трагедией» и «тяжелейшей реальностью, с которой никогда не смириться».

Шалва Папуашвили пообещал «искть пути к сердцам (соотечественников в Абхазии и Южной Осетии) миром, любовью и уважением, чтобы залечить раны».

В войне в Абхазии погибло с обеих сторон около 20 тыс. военных и мирных жителей, почти 300 тыс. грузин стали беженцами.

После войны-2008 года с Грузией Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.