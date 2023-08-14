Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.6 комментариев
Китай вытеснил западные компании из главных инфраструктурных проектов Африки
South China Morning Post заявила о вытеснении Китаем западных компаний из самых крупных инфраструктурных проектов Африки
Примерно за десять лет китайские компании заняли место западных подрядчиков на рынке по строительству крупнейших инфраструктурных объектов Африки, сообщают китайские СМИ.
Как пишет South China Morning Post со ссылкой на Hinrich Foundation, в 1990-х годах реализацией большинства строительных проектов в Африке занимался Запад. Затем их доля начала падать, но еще в 2013 году достигала около 37% рынка, Китай же занимал около 12%, передает ТАСС.
После запуска китайской инициативы «Один пояс – один путь» ситуация начала стремительно меняться, и в 2022 году китайские подрядчики получили около 31% контрактов, у Запада осталось примерно 12%.
На этом фоне товарооборот Китая со странами Африки в 2021 году достиг 250 млрд долларов, а с США у Африки этот показатель составил 62 млрд долларов. Автор исследования и бывший официальный представитель Всемирной торговой организации Кейт Роквелл указывает, что прямые инвестиции США в Африку в 2021 году составили 44,8 млрд долларов, а общий объем инфраструктурных проектов Китая южнее Сахары – 155 млрд. При этом в 2016 году Китай выдал странам Африки кредиты на 28,4 млрд долларов, а в 2020 году – только на 1,9 млрд.
Напомним, западные аналитики также встревожены итогами недавно прошедшего в Петербурге саммита с африканскими странами и в целом продвижением интересов России на континенте.