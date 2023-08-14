Китай вытеснил западные компании из главных инфраструктурных проектов Африки

South China Morning Post заявила о вытеснении Китаем западных компаний из самых крупных инфраструктурных проектов Африки

Tекст: Антон Антонов

Как пишет South China Morning Post со ссылкой на Hinrich Foundation, в 1990-х годах реализацией большинства строительных проектов в Африке занимался Запад. Затем их доля начала падать, но еще в 2013 году достигала около 37% рынка, Китай же занимал около 12%, передает ТАСС.

После запуска китайской инициативы «Один пояс – один путь» ситуация начала стремительно меняться, и в 2022 году китайские подрядчики получили около 31% контрактов, у Запада осталось примерно 12%.

На этом фоне товарооборот Китая со странами Африки в 2021 году достиг 250 млрд долларов, а с США у Африки этот показатель составил 62 млрд долларов. Автор исследования и бывший официальный представитель Всемирной торговой организации Кейт Роквелл указывает, что прямые инвестиции США в Африку в 2021 году составили 44,8 млрд долларов, а общий объем инфраструктурных проектов Китая южнее Сахары – 155 млрд. При этом в 2016 году Китай выдал странам Африки кредиты на 28,4 млрд долларов, а в 2020 году – только на 1,9 млрд.

Напомним, западные аналитики также встревожены итогами недавно прошедшего в Петербурге саммита с африканскими странами и в целом продвижением интересов России на континенте.