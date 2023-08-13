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В Киеве подсчитали стоимость водопроводов после подрыва Каховской ГЭС
После подрыва Каховской ГЭС строительство магистральных водопроводов для областей обойдется Украине не менее чем в 365,5 млн долларов, заявил председатель государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает издание «Экономическая правда».
Издание пишет, что Киев планирует построить три звена магистральных водопроводов общей протяженностью 144 километра по маршруту, передает РИА «Новости».
По словам Найема, для строительства водопровода нужно 350 километров труб, поскольку на отдельных участках нужно от двух до четырех параллельных нитей. Он подчеркнул, что мощностей украинских предприятий не хватает для производства труб в таком количестве и за такой короткий срок. На данный момент на Украине найдено лишь 25% от общей потребности в трубах.
Необходимые материалы поставляются из Польши, Италии, Румынии и Турции.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.