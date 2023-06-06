В Новой Каховке уровень воды из-за ЧС поднялся до 12 метров

Уровень воды из-за разрушений на Каховской ГЭС в Новой Каховке поднялся до 12 метров, сообщил представитель экстренных служб Новокаховского городского округа.

Он также рассказал ТАСС, что уровень воды в Днепрянах поднялся до 11,2 метра, в Корсунке – до 7,3 метра.

Также, по его словам, в Корсунке полностью затоплено до 50 домов. В Днепрянах ситуация стабильная, дома не затоплены.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.

В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.

Между тем Следственный комитет России возбудил дело о терроризме после разрушения плотины Каховской ГЭС.