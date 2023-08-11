МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что экономическое сообщество стран Западной Африки предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. Отмечается, что в России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса, передает ТАСС.

В пресс-службе напомнили о том, что, по поступающей информации, на внеочередном саммите в Абудже ЭКОВАС было принято решение о подготовке к развертыванию резервных сил сообщества, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума.

Однако, как указали в дипведомстве, военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране и к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе.

В пятницу телеканал Al Arabiya сообщил, что военный совет мятежников распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию.

Ранее американские и французские власти выразили поддержку действиям ЭКОВАС в отношении Нигера.