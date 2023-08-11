Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
МИД России выступил против военного способа урегулирования кризиса в Нигере
Москва выразила поддержку в посреднических усилиях Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые направлены на политико-дипломатическое разрешение кризиса в Нигере, сообщили в МИД России. При этом в ведомстве отметили, что военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что экономическое сообщество стран Западной Африки предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. Отмечается, что в России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса, передает ТАСС.
В пресс-службе напомнили о том, что, по поступающей информации, на внеочередном саммите в Абудже ЭКОВАС было принято решение о подготовке к развертыванию резервных сил сообщества, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума.
Однако, как указали в дипведомстве, военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране и к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе.
В пятницу телеканал Al Arabiya сообщил, что военный совет мятежников распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию.
Ранее американские и французские власти выразили поддержку действиям ЭКОВАС в отношении Нигера.