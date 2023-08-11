США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере

Власти США и Франции выразили поддержку действиям ЭКОВАС в Нигере

Tекст: Ольга Никитина

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «изо всех сил поддерживает лидерскую роль и действия ЭКОВАС». По его словам, данная организация стремится «донести необходимость возвращения к конституционному порядку», передает ТАСС.

Кроме того, США, как сообщил Блинкен, предупредили мятежников в Нигере, что считают их ответственными за безопасность и благополучие отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.

В свою очередь министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж выражает поддержку решениям лидеров ЭКОВАС. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что организация «подтвердила намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере», а также добиться немедленного освобождения Базума и членов его семьи.

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что руководители стран – членов ЭКОВАС пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».