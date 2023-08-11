Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере
Власти США и Франции выразили поддержку действиям ЭКОВАС в Нигере
Американские и французские власти выразили поддержку действиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.
Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «изо всех сил поддерживает лидерскую роль и действия ЭКОВАС». По его словам, данная организация стремится «донести необходимость возвращения к конституционному порядку», передает ТАСС.
Кроме того, США, как сообщил Блинкен, предупредили мятежников в Нигере, что считают их ответственными за безопасность и благополучие отстраненного от власти президента Мохамеда Базума.
В свою очередь министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж выражает поддержку решениям лидеров ЭКОВАС. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что организация «подтвердила намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере», а также добиться немедленного освобождения Базума и членов его семьи.
Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что руководители стран – членов ЭКОВАС пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».