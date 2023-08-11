Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность
Al Arabiya: Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность
Военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию, сообщил телеканал Al Arabiya.
Также сообщается, что захватившие власть в Нигере мятежники готовятся мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению, передает ТАСС.
Ранее США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере. До этого президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что руководители стран – членов ЭКОВАС пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».
Политолог-африканист Тамара Андреева поясняла газете ВЗГЛЯД, что военная интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна, поскольку затяжной региональный конфликт никому не нужен. Между тем мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции.