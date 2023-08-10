Политолог: Новое правительство Нигера столкнется с мощными санкциями ЕС и ЭКОВАС

Африканист Андреева: Основной удар экономике Нигера нанесут санкции ЭКОВАС

Tекст: Евгений Поздняков

«После прохождения пика нестабильности в Нигере будет запущен долгий период легитимации власти. Ранее схожий процесс мы наблюдали в Мали и Буркина-Фасо», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

«При этом интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна, особенно сейчас, по истечении срока ультиматума. Начало долгого и изнурительного конфликта невыгодно ни одной из сторон. Это касается в том числе и Нигерии, которая является основным поставщиком военной силы в организации», – отмечает собеседница.

«В то же время на новое правительство в Ниамее уже оказывается серьезное внешнее давление. ЕС нанес сильный удар по экономике страны. Нигер сильно зависит от внешней помощи, ее доля составляет около 40% бюджета страны. А Брюссель принял решение об остановке имеющихся программ поддержки и всевозможных видов сотрудничества в области безопасности», – подчеркивает эксперт.

«Уместно вспомнить и ситуацию в Мали, где европейские санкции носили индивидуальный характер. Ограничения коснулись лишь узкого круга чиновников переходного правительства. Возможно, подобное стоит ожидать и в Нигере. Однако основных экономических «препон» Ниамею стоит ожидать со стороны ЭКОВАС», – считает собеседница.

«Организация принимает санкции пакетами. И если правительство не будет укладываться в предложенные им сроки для восстановления гражданской формы правления, характер рестрикций будет все жестче», – убеждена эксперт.

«Россия в свою очередь продолжит придерживаться нейтральной риторики и политики, заявляя о необходимости легитимации власти и установления политической стабильности в Нигере», – резюмирует Андреева.

Ранее в Нигере был сформирован кабмин переходного периода, в который вошли военные и гражданские лица. Соответствующий указ подписал командир мятежников, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани. Кабинет возглавил Али Ламин Зейн, который также стал министром экономики и финансов.

Генерал-лейтенант Салифу Моди, один из лидеров НССР, возглавил министерство национальной обороны. Другой представитель военных, Мохамед Тумба, стал главой министерства внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления, а Бакари Яу Сангаре – МИД. Об этом сообщает издание ActuNiger.

При этом страны ЕС уже начали закладывать основу для введения первых санкций против военных мятежников Нигера, пишет Reuters. Отмечается, что ограничения коснутся отдельных членов переходного правительства страны. Для реализации задуманных инициатив потребуется согласие всех 27 государств Европейского союза. Ожидается, что министры иностранных дел стран организации обсудят ситуацию в Ниамее 31 августа на встрече в Испании.

Напомним, генерал Тчиани сместил президента Нигера Мохамеда Базума в результате военного переворота. Западные государства и ЭКОВАС выступили против новых властей, в результате чего возникла опасность интервенции для свержения мятежников. Тем не менее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое вмешательство в ситуацию будет считаться объявлением войны этим двум странам.