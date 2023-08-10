Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
Мятежники в Нигере пригрозили убийством президента в случае интервенции
Мятежники в Нигере пригрозили госсекретарю США Виктории Нуланд, что убьют отстраненного от власти президента Мохамеда Базума, если будет предпринята попытка интервенции в страну для восстановления его власти, сообщил источник Associated Press.
Отмечается, что об угрозе Базуму Нуланд сообщили в ходе ее визита на этой неделе, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер мятежников Абдурахман Тчиани сместил президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. Запад и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) выступили против новых властей, возникла угроза военного вторжения в Нигер. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.