Ступени ракеты «Союз-2.1б» обнаружили в Хабаровском крае

Дегтярев: Ступени ракеты «Союз-2.1б» обнаружили недалеко от поселка Шахтинский в Хабаровском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах, сразу были обнаружены три из них, поиски четвертой будут продолжены, передает ТАСС.

Дегтярев добавил, что к месту падения сегодня вылетает группа экологов, которые отберут пробы и отправят их в лабораторию. Жителей поселка, всего 18 человек, эвакуировали за час до старта, они уже вернулись домой.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление. Ожидается, что высокоточная посадка на Луну состоится 21 августа.