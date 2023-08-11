Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.3 комментария
Ступени ракеты «Союз-2.1б» обнаружили в Хабаровском крае
Дегтярев: Ступени ракеты «Союз-2.1б» обнаружили недалеко от поселка Шахтинский в Хабаровском крае
Специалисты обнаружили три ступени ракеты «Союз-2.1б» в 28 км от поселка Шахтинский в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
По его словам, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах, сразу были обнаружены три из них, поиски четвертой будут продолжены, передает ТАСС.
Дегтярев добавил, что к месту падения сегодня вылетает группа экологов, которые отберут пробы и отправят их в лабораторию. Жителей поселка, всего 18 человек, эвакуировали за час до старта, они уже вернулись домой.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление. Ожидается, что высокоточная посадка на Луну состоится 21 августа.