Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.0 комментариев
Марочко: ВСУ используют гражданскую инфраструктуру в Харькове в военных целях
Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что ВСУ используют гражданскую инфраструктуру в Харькове в военных целях
Украинское командование переоборудует в Харькове гражданские складские помещения под схроны боеприпасов и место хранения техники, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. При этом личный состав заселяют в общежития многих образовательных учреждений, по сути, из общежитий делают казармы, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что ВСУ используют вышки сотовой связи в качестве ретрансляторов, а в местах скопления мирных граждан размещены зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.
В США тем временем заявили, что российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.