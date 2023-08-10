Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

Tекст: Вера Басилая

По данным организации, в июне Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на на 5% больше по сравнению с маем, он составил 12,7 млн баррелей в сутки. При этом на Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию – почти 11%, передает ТАСС.

По данным аналитического агентства Kpler, в Индии Россия уже год является лидером по поставкам нефти – 45% от общего объема импорта страной, следом идут Ирак и Саудовская Аравия.

Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС.