Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, в Индии поставки российской нефти составляют 45% от общего объема, следует из отчета ОПЕК.
По данным организации, в июне Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, что на на 5% больше по сравнению с маем, он составил 12,7 млн баррелей в сутки. При этом на Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию – почти 11%, передает ТАСС.
По данным аналитического агентства Kpler, в Индии Россия уже год является лидером по поставкам нефти – 45% от общего объема импорта страной, следом идут Ирак и Саудовская Аравия.
Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС.