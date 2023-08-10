ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах россиянина

ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах жителя Самарской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ФСБ, гражданин России, житель Самарской области инициировал в онлайн-мессенджере переписку с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого затем осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области. Затем он передавал указанные фото с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники, передает ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене, ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ.