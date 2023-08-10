Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.3 комментария
ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах россиянина
ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах жителя Самарской области
ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Как сообщили в ФСБ, гражданин России, житель Самарской области инициировал в онлайн-мессенджере переписку с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого затем осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области. Затем он передавал указанные фото с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники, передает ТАСС.
В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене, ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ.