По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию для вступления в ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
В ЦОС сообщили, что ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Тамбовской области, который подозревается в подготовке к переходу на сторону ВСУ, передает ТАСС.
Согласно сообщению ведомства, мужчина связался с представителями нацформирования Украины, набиравшего добровольцев, в процессе он изучил литературу по полевой фортификации, тактической медицине, вооружению и технике. Подозреваемый попытался выехать на Украину через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее житель Владимирской области попытался пересечь границу России, чтобы вступить в ВСУ, его задержали и арестовали по обвинению в государственной измене.