ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену

  • Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления
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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике
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    Путин поздравил ВДВ с праздником
    Российские войска захватили семь опорных пунктов ВСУ в ЛНР
    В Киеве в ночь на среду десять минут гремели взрывы
    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    38 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    4 комментария
    Новости
    10:38Приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

    Мобильное приложение банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в магазине для скачивания Google Play, сообщают корреспонденты.

    10:27ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    10:24После драки со стрельбой в Балашихе возбуждено дело

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство после стрельбы у дома в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК.

    10:21Мэрия Волгограда отказалась от судебных претензий к Исинбаевой

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой, сообщил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

    10:10Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    10:05Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве

    Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    10:03Российские военные в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ

    Бойцы ВС России на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню Воздушно-десантных войск.

    09:58Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Украины

    Польше не стоит рассчитывать на благодарность Украины, поскольку ее не будет, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

    09:55Врезавшийся в ворота посольства России водитель задержан в Кишиневе

    Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле Mercedes врезался в ворота посольства России, а затем скрылся с места аварии.

    09:47МИД заявил, что Украина де-юре остается в составе СНГ

    Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    09:38Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления

    Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    09:26Washington Examiner: Киев продолжает хамить в ответ на помощь Запада

    Киевский режим продолжает дерзить оказывающим военную помощь странам Запада, что может привести к сокращению поддержки в будущем, пишет журнал Washington Examiner.

    09:11Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    09:08Минфин: Поведение россиян изменилось из-за введения накопительной пенсии

    Введение в 2002 году накопительной пенсии помогло изменить представление граждан о формировании пенсионного дохода, заявляет Минфин.

    09:05Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

    Тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    2 августа 2023, 10:27

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию для вступления в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В ЦОС сообщили, что ФСБ пресекла противоправную деятельность жителя Тамбовской области, который подозревается в подготовке к переходу на сторону ВСУ, передает ТАСС.

    Согласно сообщению ведомства, мужчина связался с представителями нацформирования Украины, набиравшего добровольцев, в процессе он изучил литературу по полевой фортификации, тактической медицине, вооружению и технике. Подозреваемый попытался выехать на Украину через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    Ранее житель Владимирской области попытался пересечь границу России, чтобы вступить в ВСУ, его задержали и арестовали по обвинению в государственной измене.

    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

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    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (21)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (21)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (30)
    1 августа 2023, 12:41
    Марочко сообщил, что российские военные захватили большое количество оружия НАТО

    Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВС России в ходе продвижения в ЛНР захватили большое количество оружия НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные во время продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях обнаружили большое количество вооружения НАТО и боеприпасов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в данный момент находки тщательно проверяются, изучаются, а также документируются и отправляются на склады, где позднее комиссия по ВВТ определит его дальнейшую судьбу, передает РИА «Новости».

    Ранее в Запорожской области российские военные предотвратили несколько диверсий и обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 15:37
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей, заявил обозреватель Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.

    Он отметил, что санкции совершенно неэффективны в плане влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер с российской стороны, передает РИА «Новости».

    Дженкинс считает, что Запад попал в ловушку из-за того, что гордость не позволяет ему остановиться. По мнению автора статьи, западные страны не сделали прогноз последствия санкций до их введения. «Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», – пишет автор статьи.

    Обозреватель считает, что сейчас наступило время для переговоров с Москвой, даже если это подорвет веру США и Европы в излюбленное оружие агрессии – экономические санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок ответных мер на санкции.

    Коментарии (19)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 19:32
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами

    На сербско-венгерской границе обнаружили 300 нелегалов и девять автоматов

    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

    В операции участвовали 820 сотрудников МВД, включая бойцов Специального антитеррористического подразделения, жандармерию и отряд быстрого реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Нелегалов нашли в лесном поясе у венгерской границы, всего задержано 300 человек. Из них 13 задержали по статье уголовного кодекса, на 27 завели дела об административных правонарушениях. Полиция также нашла девять автоматов, охотничий карабин с оптическим прицелом, три пистолета и 841 патрон.

    Остальных обнаруженных мигрантов доставили во временные приемные центры. Национальная принадлежность мигрантов не уточняется.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 19:41
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    @ Марина Лысцева/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

    Приостановка вводится в связи с «воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне» и на основании оценки «рисков в целях обеспечения безопасности полетов» с 1 августа, передает ТАСС.

    Теперь рейсы по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

    В кассах авиакомпании указали, что рейсов в Москву не будет до 22 августа. Сейчас из Туркмении в Россию полеты проводят «Туркменские авиалинии» и S7.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 17:37
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.

    Батальон «Оплот» был создан полковником Сергеем Завдовеевым, сейчас он расширяется до полка и получает личный состав и тяжелое вооружение, сказал писатель, передает ТАСС.

    Прилепин отметил, что получил должность замкомандира полка и вернется в строй после излечения.

    Напомним, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин получил ранения и сейчас восстанавливается после лечения.

    Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Прилепина.

    Коментарии (10)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

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    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

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