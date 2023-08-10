Тело 16-летней девушки нашли в лесу в Каменск-Уральском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, был проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности смерти и ее причины, передает РИА «Новости».

Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города.

Местный портал E1.ru писал, что школьница приехала накануне из Екатеринбурга, поздним вечером она отправилась домой пешком, ее тело нашли в трех километрах от железнодорожного вокзала.

Как сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП», незадолго до гибели девушка просила в соцсетях жителей города не убивать и не насиловать ее.

«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», – написала девушка.

Ранее СК по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.