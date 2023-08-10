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Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО
Ростех: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства гаубицам НАТО
Предприятия Ростеха создают модернизированный вариант колесной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».
По его словам, создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы, чтобы противопоставить ее дальнобойным западным гаубицам ВСУ, передает РИА «Новости».
Артяков отметил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел госиспытания, САУ мобильна за счет колесного шасси, в нее заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусмотрен режим одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.
Напомним, в конце июля индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех готовится отправить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», оно уже прошло госиспытания.