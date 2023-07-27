САО «Мальва» подготовили для отправки в войска

Ростех: Первая в России колесная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в войска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Мальва» благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км, передает ТАСС.

Оздоев добавил, что скорострельность гаубицы составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

По его словам, «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.

Напомним, в мае гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что госиспытания самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» закончились, в их ходе она подтвердила заявленные характеристики.