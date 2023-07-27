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САО «Мальва» подготовили для отправки в войска
Ростех: Первая в России колесная самоходная гаубица «Мальва» готовится к поставкам в войска
Госкорпорация «Ростех» готовит к поставкам в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», которое уже прошло госиспытания, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
По его словам, «Мальва» благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км, передает ТАСС.
Оздоев добавил, что скорострельность гаубицы составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.
По его словам, «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.
Напомним, в мае гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов сообщил, что госиспытания самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» закончились, в их ходе она подтвердила заявленные характеристики.