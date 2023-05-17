Завершились госиспытания новейшего колесного самоходного орудия «Мальва»

УВЗ: Завершены госиспытания новейшего колесного самоходного орудия «Мальва»

Госиспытания самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» закончились, в их ходе она подтвердила заявленные характеристики, сообщил на выставке MILEX-2023 гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Отвечая ответ на вопрос о том, прошло ли уже орудие госиспытания, он ответил, что «Мальва» «все подтвердила» и должна уже скоро поступить в ВС России, передает ТАСС.

«Мальва» разработана Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник» (входит в Уралвагонзавод) в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». В рамках «Наброска» также созданы колесный самоходный 80-мм миномет «Дрок», колесное самоходное 120-мм орудие «Флокс» и 120-мм артустановка на базе двухзвенного гусеничного тягача для применения в составе арктических подразделений.

Ранее источник в ОПК сообщил, что новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» калибра 152-мм пройдет приемо-сдаточные испытания в 2021 году.