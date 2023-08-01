Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

  • Глава Севастополя Развожаев заявил о сбитом беспилотнике
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    Чем Россия заменит ракеты-носители советской эпохи
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    12 комментариев
    Новости
    20:15На Украине задержали военкома Днепропетровской области по делу о коррупции

    Военком Днепропетровской области задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба МВД.

    20:07Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги»

    США начали свое председательство в Совете Безопасности ООН «не с той ноги», попытавшись установить свою волю, а не добиться согласованной позиции при принятии программы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    19:59В ходе обстрела ВСУ Ясиноватой погибли два человека

    При обстреле города Ясиноватая в ДНР во вторник погибли два мирных жителя, сообщил мэр населенного пункта Дмитрий Шевченко.

    19:56Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    19:50В ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву

    ООН выступает против атак беспилотников на Москву, заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

    19:41Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву

    Авиаперевозчик «Туркменистан» объявил о приостановке рейсов из Ашхабада в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

    19:32В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами

    Сербские правоохранители задержали у венгерской границы 300 нелегальных мигрантов, также там нашли девять автоматов и боеприпасы к ним, сообщили в МВД страны.

    19:24В Турции совершено нападение на консульство Швеции

    Шведское консульство на территории турецкого города Измир подверглось нападению, тяжелые ранения получил один человек.

    19:16Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    19:08Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника

    Командир 39-го отдельного медотряда 106-й тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии ВДВ, гвардии подполковник Юрий Бровко рассказал об уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из ноги военнослужащего в госпитале в Луганске.

    19:07США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    18:59Таможня Москвы передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной обуви

    Московская таможня 1 августа безвозмездно передала Народному фронту более 16 тыс. пар конфискованной женской и детской обуви.

    18:52Глава Севастополя Развожаев заявил о сбитом беспилотнике

    У поселка Кара-Кобы в Севастополе, по предварительной информации, сбит беспилотник, на земле произошел подрыв, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    18:50Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    18:44Экс-сотрудника детсада в Австралии обвинили в насилии над 91 ребенком

    Бывшему работнику детского сада в Австралии предъявили обвинение в 1623 случаях сексуального насилия и жестокого обращения в отношении 91 ребенка, сообщил австралийский портал 9news.

    1 августа 2023, 19:56

    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

    Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.

    «Страны Запада в последние годы пытались затормозить развитие России и сломать нашу экономику с помощью санкций и прочего внеэкономического давления. После начала СВО эта активность вышла на более высокий уровень. Главная их цель – вызвать социальное напряжение в обществе. Они надеялись, что России придется секвестрировать бюджет и свернуть многие социальные программы», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Однако комплекс мер, вовремя принятый президентом, Советом Федерации, Госдумой и правительством, позволил сохранить в нашей стране полный объем соцпомощи и все меры поддержки граждан. Именно об этом сегодня доложила президенту Владимиру Путину спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все россияне, особенно семьи с детьми, пенсионеры и учащиеся продолжают получать необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.

    «Отдельно скажу: интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу для всей страны, в том числе для последовательных законотворческих инициатив и решений Федерального собрания. Сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов. Необходимо привести нормы, действующие в новых регионах, в соответствии с нашими федеральными законами. Это говорит о важности предложения Матвиенко создать Совет по интеграции новых регионов», – резюмировал аналитик.

    Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за участие в Совете законодателей, за уважительное отношение к институту парламентаризма и ко мнению депутатов всех уровней, сообщает Кремль. «Они решают очень важные задачи, особенно в региональном смысле, работают на земле, что называется, непосредственно с людьми», – отметил в ответ Путин.

    «Мы на весенней сессии рассмотрели порядка 500 законов, выросла активность сенаторов: 70 законов были либо инициированы ими, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Приоритет – поддержка экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Также мы приняли около 80 социально значимых законов. Все соцгарантии выполняются, не остановлен ни один нацпроект. Детский бюджет – почти 2,5 трлн рублей», – указала Матвиенко.

    Для поддержки участников СВО и членов их семей сенаторы приняли порядка 60 законов. «В каждом регионе есть свои программы по поддержке участников СВО. Сенаторы в этом принимают самое непосредственное участие. Также мы приняли много законов для интеграции новых регионов в правовое, экономическое, социальное пространство России», – добавила она.

    Кроме того, она предложила Путину поддержать создание при верхней палате парламента Совет по интеграции новых регионов. По замыслу он будет следить за соответствием Конституции законов, принимаемых региональными парламентами, а также заниматься в целом парламентским контролем по всем ключевым вопросам.

    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (30)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (45)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (17)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (15)
    1 августа 2023, 12:41
    Марочко сообщил, что российские военные захватили большое количество оружия НАТО

    Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВС России в ходе продвижения в ЛНР захватили большое количество оружия НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные во время продвижения на Купянском и Краснолиманском направлениях обнаружили большое количество вооружения НАТО и боеприпасов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в данный момент находки тщательно проверяются, изучаются, а также документируются и отправляются на склады, где позднее комиссия по ВВТ определит его дальнейшую судьбу, передает РИА «Новости».

    Ранее в Запорожской области российские военные предотвратили несколько диверсий и обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (9)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 08:50
    Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Tекст: Алина Власенко

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok. На нем группа испаноговорящих людей в камуфляжной форме разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками ГУР. «Теперь видите, как на Украине относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – говорит автор ролика, который позже удалил его.

    Другое видео распространяется в Telegram. На нем конфликт разразился из-за того, что колумбийский военный советник отказался обучать троих украинских военнослужащих, поскольку к колумбийцам на Украине «относятся как к животным», передает РИА «Новости».

    По его словам, из группы колумбийских военных советников на Украине погибли уже 25 человек, но вместо благодарности они получают лишь унижения.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 12:34
    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Эксперт Дандыкин: У России есть все силы и средства для противодействия украинским дронам Magura V5

    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. Эксперт подробно объяснял, каких ответных действий Украины ожидать на море и что нужно сделать для их отражения.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 15:07
    Против блогера-бодибилдера возбуждено дело о дискредитации ВС России

    Дело о дискредитации ВС России возбуждено против блогера-бодибилдера Шпака

    Против блогера-бодибилдера возбуждено дело о дискредитации ВС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер-бодибилдер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российской армии, следует из данных Тверского суда Москвы.

    В отношении блогера-бодибилдера Александра Шпака завели административное дело по статье о дискредитации ВС России. Дата заседания суда пока не назначена, передает RT. В настоящее время Шпак проживает в Турции.

    Ранее прокуратура Москвы решила проверить рэпера и продюсера Андрея Меньшикова (Лигалайза) на дискредитацию российской армии.

    Коментарии (25)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

    Коментарии (43)
    1 августа 2023, 12:51
    В Кремле восхитились героизмом экипажа остановившего колонну техники ВСУ танка

    В Кремле восхитились героизмом экипажа танка, остановившего колонну украинской техники

    В Кремле восхитились героизмом экипажа остановившего колонну техники ВСУ танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Кадры боя, в ходе которого российский танк в одиночку остановил колонну украинской техники на Запорожском направлении, видели в Кремле и остались в восхищении от героизма экипажа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что такой героизм и профессионализм вызывают восхищение и чувство гордости за российских военных. Он добавил, что эту уникальную ситуацию «можно в учебниках разбирать», передает ТАСС.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (2)
    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».

    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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    1 августа 2023, 06:57
    Минобороны Украины признало проблему уклонения от мобилизации

    Первый замминистра обороны Украины Павлюк сообщил о росте случаев уклонения от мобилизации в ряды ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Нарастает проблема уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

    Комментируя работу Telegram-каналов, которые помогают уйти от мобилизации, Павлюк заявил, что «это препятствование действиям» ВСУ. По его словам, «рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание». Как заявил Павлюк, если бы «все было по закону, то не было бы никаких проблем», передает ТАСС.

    Он связывает проблему уклонения от мобилизации с отношением общества к службе в армии, а не только с действиями территориальных центров комплектования (военкоматов). Подобное отношение Павлюк назвал «очень большой проблемой общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться». Он признал, что где-то сотрудники ТЦК работают «плохо, перегибают, потеряли почву под ногами», но «искать проблематику», по его словам, нужно не только в них, но и в самом обществе.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации. Глава Львовского ТЦК полковник Александр Тищенко пожаловался на недостаток добровольцев и необходимость облав.

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