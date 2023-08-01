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Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде
Интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу, сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где были обсуждены вопросы соцпомощи для граждан и создание Совета по интеграции новых регионов.
«Страны Запада в последние годы пытались затормозить развитие России и сломать нашу экономику с помощью санкций и прочего внеэкономического давления. После начала СВО эта активность вышла на более высокий уровень. Главная их цель – вызвать социальное напряжение в обществе. Они надеялись, что России придется секвестрировать бюджет и свернуть многие социальные программы», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
«Однако комплекс мер, вовремя принятый президентом, Советом Федерации, Госдумой и правительством, позволил сохранить в нашей стране полный объем соцпомощи и все меры поддержки граждан. Именно об этом сегодня доложила президенту Владимиру Путину спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все россияне, особенно семьи с детьми, пенсионеры и учащиеся продолжают получать необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.
«Отдельно скажу: интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу для всей страны, в том числе для последовательных законотворческих инициатив и решений Федерального собрания. Сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов. Необходимо привести нормы, действующие в новых регионах, в соответствии с нашими федеральными законами. Это говорит о важности предложения Матвиенко создать Совет по интеграции новых регионов», – резюмировал аналитик.
Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за участие в Совете законодателей, за уважительное отношение к институту парламентаризма и ко мнению депутатов всех уровней, сообщает Кремль. «Они решают очень важные задачи, особенно в региональном смысле, работают на земле, что называется, непосредственно с людьми», – отметил в ответ Путин.
«Мы на весенней сессии рассмотрели порядка 500 законов, выросла активность сенаторов: 70 законов были либо инициированы ими, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Приоритет – поддержка экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Также мы приняли около 80 социально значимых законов. Все соцгарантии выполняются, не остановлен ни один нацпроект. Детский бюджет – почти 2,5 трлн рублей», – указала Матвиенко.
Для поддержки участников СВО и членов их семей сенаторы приняли порядка 60 законов. «В каждом регионе есть свои программы по поддержке участников СВО. Сенаторы в этом принимают самое непосредственное участие. Также мы приняли много законов для интеграции новых регионов в правовое, экономическое, социальное пространство России», – добавила она.
Кроме того, она предложила Путину поддержать создание при верхней палате парламента Совет по интеграции новых регионов. По замыслу он будет следить за соответствием Конституции законов, принимаемых региональными парламентами, а также заниматься в целом парламентским контролем по всем ключевым вопросам.