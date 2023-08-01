Политолог Данилин объяснил задачи Совета по интеграции новых регионов при Совфеде

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Страны Запада в последние годы пытались затормозить развитие России и сломать нашу экономику с помощью санкций и прочего внеэкономического давления. После начала СВО эта активность вышла на более высокий уровень. Главная их цель – вызвать социальное напряжение в обществе. Они надеялись, что России придется секвестрировать бюджет и свернуть многие социальные программы», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Однако комплекс мер, вовремя принятый президентом, Советом Федерации, Госдумой и правительством, позволил сохранить в нашей стране полный объем соцпомощи и все меры поддержки граждан. Именно об этом сегодня доложила президенту Владимиру Путину спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Все россияне, особенно семьи с детьми, пенсионеры и учащиеся продолжают получать необходимую помощь», – подчеркнул эксперт.

«Отдельно скажу: интеграция новых регионов представляет собой масштабную работу для всей страны, в том числе для последовательных законотворческих инициатив и решений Федерального собрания. Сенаторам и депутатам приходится переписывать заново целый комплекс законов. Необходимо привести нормы, действующие в новых регионах, в соответствии с нашими федеральными законами. Это говорит о важности предложения Матвиенко создать Совет по интеграции новых регионов», – резюмировал аналитик.

Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила главу государства за участие в Совете законодателей, за уважительное отношение к институту парламентаризма и ко мнению депутатов всех уровней, сообщает Кремль. «Они решают очень важные задачи, особенно в региональном смысле, работают на земле, что называется, непосредственно с людьми», – отметил в ответ Путин.

«Мы на весенней сессии рассмотрели порядка 500 законов, выросла активность сенаторов: 70 законов были либо инициированы ими, либо приняты с участием других участников законодательной инициативы. Приоритет – поддержка экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Также мы приняли около 80 социально значимых законов. Все соцгарантии выполняются, не остановлен ни один нацпроект. Детский бюджет – почти 2,5 трлн рублей», – указала Матвиенко.

Для поддержки участников СВО и членов их семей сенаторы приняли порядка 60 законов. «В каждом регионе есть свои программы по поддержке участников СВО. Сенаторы в этом принимают самое непосредственное участие. Также мы приняли много законов для интеграции новых регионов в правовое, экономическое, социальное пространство России», – добавила она.

Кроме того, она предложила Путину поддержать создание при верхней палате парламента Совет по интеграции новых регионов. По замыслу он будет следить за соответствием Конституции законов, принимаемых региональными парламентами, а также заниматься в целом парламентским контролем по всем ключевым вопросам.