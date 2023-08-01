Матвиенко назвала главные приоритеты работы Совфеда в весеннюю сессию

Tекст: Ольга Никитина

Матвиенко сообщила главе государства, что прошедшая сессия была достаточно напряженной, но при этом результативной. Палатой было рассмотрено порядка 500 законов, из них 80 – это социально значимые законы, принятые во исполнение поручений, данных главой государства в послании к Федеральному Собранию, а также инициативы президента по поддержке семей с детьми, приводятся слова председателя верхней палаты российского парламента на сайте Кремля.

Условия очень непростые, однако социальные гарантии перед гражданами выполняются в полном объеме, не остановлен ни один национальный проект, подчеркнула Матвиенко. «Детский бюджет», по ее словам, составил почти 2,5 трлн рублей. «Такого на самом деле никогда не было, и люди, конечно, это чувствуют», – сказала она.

Еще одним главным приоритетом в работе сенаторов было принятие законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В этой сфере принято порядка 60 законов, сообщила Матвиенко, отметив, что работа выполнялась оперативно.

Решение Путина о создании Общероссийского фонда поддержки участников СВО и их семей, а также филиалов фонда Матвиенко назвала очень своевременным и правильным. Она рассказала, что посещала эти центры. «Это такой универсальный институт «одного окна», куда любой участник СВО, любой член семьи может обратиться и без бюрократии, в одном месте получить любую консультацию, любую помощь, поддержку», – сообщила председатель Совета Федерации, отметив, что к реализации президентской инициативы губернаторы отнеслись «с душой». В результате работы центров стало намного меньше жалоб, сообщила она.

Путин ранее поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам и назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.