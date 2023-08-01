Путин назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами

Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами

Tекст: Алина Власенко

Глава государства выразил благодарность за то, что сенаторы уделяют много внимания вопросам социального характера. «Поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи», – заявил Путин, передает ТАСС.



Он добавил, что есть и много других вопросов, которые он обсуждает с Совфедом в рабочем режиме. Путин добавил, что в целом работа верхней палаты парламента была напряженной, но эффективной, а решения принимались своевременно.

Отдельно глава государства оценил инициативы Совета Федерации, «которые рождаются «снизу», в ходе работы в регионах. «Валентина Ивановна, хочу со своей стороны и вас поблагодарить, и всех членов Совета Федерации», – добавил Путин.

Ранее Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.