На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.13 комментариев
Путин назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами
Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами
Президент России Владимир Путин в рамках встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за внимание к социальным вопросам и назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.
Глава государства выразил благодарность за то, что сенаторы уделяют много внимания вопросам социального характера. «Поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи», – заявил Путин, передает ТАСС.
Он добавил, что есть и много других вопросов, которые он обсуждает с Совфедом в рабочем режиме. Путин добавил, что в целом работа верхней палаты парламента была напряженной, но эффективной, а решения принимались своевременно.
Отдельно глава государства оценил инициативы Совета Федерации, «которые рождаются «снизу», в ходе работы в регионах. «Валентина Ивановна, хочу со своей стороны и вас поблагодарить, и всех членов Совета Федерации», – добавил Путин.
Ранее Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.