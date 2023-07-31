Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.0 комментариев
Путин поблагодарил Госдуму за поддержку в вопросах внешней политики
Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики России
Президент Владимир Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.
«Хочу поблагодарить за совместную работу в ходе весенней сессии», – сказал президент на встрече с Володиным, передает ТАСС.
Он выразил благодарность за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего – внешней политики.
Весенняя сессия Госдумы была закрыта 26 июля, однако еще до 6 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Осенняя сессия Госдумы начнется 5 сентября.