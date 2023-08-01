BBI: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 32 млрд долларов

Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 32 млрд долларов

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что больше всех среди россиян с начала 2023 года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на 5,9 млрд долларов, до 21,3 миллиардов, передает ТАСС.

Далее по показателям общей прибыли за 2023 год идет председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который стал богаче на 4,98 млрд долларов, суммарно владея 24,8 млрд долларов.

При этом самым богатым россиянином остается президент «Норникеля» Владимир Потанин, который увеличил свой капитал на 1,23 млрд долларов и в владеет 29,8 миллиардов.

Однако зафиксированы и убытки. Так, состояние члена Совета Федерации от Дагестана и предпринимателя Сулеймана Керимова уменьшилось на 525 млн долларов. Кроме него, убытки также понесли бизнесмены Роман Абрамович (потерял 308 млн, общее состояние 7,51 млрд долларов) и Вячеслав Кантор (потерял 243 млн, общее состояние 6,12 млрд долларов).

Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

В июле рейтинг Bloomberg Billionaires Index показал, что состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2023 года выросло на 16,573 млрд долларов, больше всех заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал вырос на 4,8 млрд долларов.