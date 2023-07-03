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Раскрыта прибыль российских миллиардеров с начала года
BBI: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 16,6 млрд долларов
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Состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2023 года выросло на 16,573 млрд долларов, больше всех заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал вырос на 4,8 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым миллиардером остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года уменьшил состояние на 28,9 млн долларов – до 28,5 млрд долларов, на втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,5 млрд – до 26,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Третье место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,22 млрд – до 23,1 млрд долларов. А на четвертом месте находится Алекперов (вышедший из совета директоров и сложивший полномочия президента компании) с 20,2 млрд, рост составил 4,8 млрд долларов.
На пятом месте оказался Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), обедневший на 126 млн, его состояние сейчас оценивается в 18,3 млрд долларов. Шестое место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 475 млн долларов – до 18,2 млрд.
Седьмое место занял Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), чье состояние увеличилось на 1,46 млрд – до 14,7 млрд долларов. На восьмом месте оказался совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, его состояние увеличилось на 1,29 млрд с начала 2023 года и составляет 13,1 млрд долларов.
На девятом месте бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), его состояние уменьшилось на 1,57 млрд – до 11,6 млрд долларов. Десятку лидеров завершает основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 237 млн – до 11,5 млрд долларов.
Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него сейчас входят 24 гражданина России, а их общее состояние на 3 июля составляет 289,21 млрд долларов.
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
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Взрыв на затонувшем батискафе «Титан» мог произойти из-за крошечной трещины в корпусе, считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, об этом он рассказал The Independent.
По его мнению, такие трещины могли образовываться каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику». Сперва, уточнил доцент, трещины незаметны, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение, передает РИА «Новости».
В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
Ранее появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.
Российские танкисты применили новую тактику против ВСУ
Минобороны: Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
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Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа применили новый тактический прием для уничтожения опорного пункта и техники украинских националистов под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве рассказали РИА «Новости», что командиры танков применили новую тактику огневого воздействия на противника, используя различные типы боеприпасов в короткий промежуток времени.
Выстрелом из 125-мм орудия управляемым боеприпасом была выведена из строя легкобронированная техника противника. После этого опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины разгромили осколочными и фугасными снарядами.
Ранее в Минобороны рассказали, как экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным «Жених» успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении. За проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества.
Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине
Зампред Совбеза Медведев: Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал близок
Причины негодования «обкуренных вожаков киевского режима» понятны – Россию сломить не удалось, финал антироссийского противостояния уже близко, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» разоблачил три аргумента, к которым часто прибегают западные «официальные и не очень» лица. В частности, на Западе утверждают, что «Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии». Этот аргумент на Западе подается как признак «поражения» России.
Зампредседателя СБ РФ называет это утверждение «враньем чистой воды». Он отметил, что Россия никогда и не ставила целью сдерживание НАТО, поскольку это «не в наших силах и возможностях». Кроме того, указал он, эти две скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом.
Москва, напомнил Медведев, всегда просила только о том, чтобы интересы России учитывались, чтобы в НАТО не приглашали бывшие части нашей страны, в особенности те, у которых есть с Россией неразрешенные территориальные споры.
Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО, отметил Медведев, выразив уверенность в том, что она будет достигнута. В Киеве уже признают, что в состоянии конфликта «Бандерокраину» в альянс не примут, обратил внимание он. «Простым и грустным» выводом для киевского режима Медведев называет то, что «если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России».
«Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», – пишет зампред Совета безопасности России.
Кроме того, Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса.
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции, вспомнив Петра Первого
Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них нет
Президент России Владимир Путин вспомнил о победе русской армии под командованием императора Петра Первого в Северной войне, когда комментировал акцию с сожжением Корана в Швеции.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», – сказал глава государства, когда посещал 28 июня в дагестанском Дербенте мечеть. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
Напомним, в конце июня в Стокгольме священную книгу для мусульман с разрешения властей сожгли на площади Медборъярплатсен. После этого группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Они требовали высылки посла Швеции.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам
Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получила 858 млрд рублей
Группа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам почти 860 млрд рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.
Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей, а по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 млрд рублей. Но, подчеркнул он, это не значит, что столько и заработали, однако говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, передает РИА «Новости».
Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей.
Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Кадыров: Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Российские силы в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества под Кременной разбили диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, пятерых боевиков взяли в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с участием одного из украинских пленных, рассказав, что тот проходил военную подготовку в Британии.
Украинское командование, как рассказал глава Чечни, обманом отправило военнослужащих занять якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге группа была разбита. Такие случаи, отметил он, происходят по всей линии фронта.
30 июня сообщалось, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.
Шольц прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus
Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для нападения на Россию
Германия не собирается поставлять Украине оружие, которое можно использовать для нападения на Россию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя поставки дальнобойных ракет Taurus.
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.
Медведев предложил приостановить дипотношения с рядом стран
Медведев: Дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией лучше приостановить
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств.
В статье для «Российской газеты» он высказался за приостановку или понижение уровня дипотношений России с «Финляндией и ей подобными». Медведев уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.
Зампред СБ РФ отметил, что после присоединения к НАТО Финляндия стала для России враждебной страной, созданной «когда-то по недомыслию Лениным».
Также в своей статье Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
В Польше объяснили, чем обернутся для Украины обещания Запада о России
Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву
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Несмотря на все обещания, которые западные лидеры дали Украине, они только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский.
Ващиковский обратил внимание, что уже сейчас Запад убеждает Украину заморозить конфликт, «повторить ситуацию 2015 года» и заключить соглашение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Energetyka24.
По мнению депутата ЕП, у западных стран есть потребность в сотрудничестве с Россией. Так, отметил он, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия.
Несмотря на данные Киеву обещания, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», уверен польский политик.
Американские СМИ писали ранее, что Запад устал от затяжного конфликта на Украине и требует от украинских властей крупных успехов в ходе контрнаступления. В противном случае, как предупреждают в прессе, Украина может лишиться военной поддержки Запада.
В Германии рассказали о разочаровавшей весь Запад Украине
Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада, потеряв отправленную ему бронетехнику
Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки.
По его словам, с большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что это позволит добиться значительных успехов, но через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование, передает РИА «Новости».
Беки подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег». По его словам, к 2023 году Германия выделила около 5,5 млрд евро для обеспечения военной поддержки Украины.
Ранее в США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова
Сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Крыма Аксенова
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Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России.
Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости».
По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу.
Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования.
«Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ.
Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств.
Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных.