Раскрыта прибыль российских миллиардеров с начала года

BBI: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 16,6 млрд долларов

Состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2023 года выросло на 16,573 млрд долларов, больше всех заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал вырос на 4,8 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым миллиардером остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года уменьшил состояние на 28,9 млн долларов – до 28,5 млрд долларов, на втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,5 млрд – до 26,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Третье место занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на 3,22 млрд – до 23,1 млрд долларов. А на четвертом месте находится Алекперов (вышедший из совета директоров и сложивший полномочия президента компании) с 20,2 млрд, рост составил 4,8 млрд долларов.

На пятом месте оказался Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), обедневший на 126 млн, его состояние сейчас оценивается в 18,3 млрд долларов. Шестое место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого снизилось с начала года на 475 млн долларов – до 18,2 млрд.

Седьмое место занял Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), чье состояние увеличилось на 1,46 млрд – до 14,7 млрд долларов. На восьмом месте оказался совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, его состояние увеличилось на 1,29 млрд с начала 2023 года и составляет 13,1 млрд долларов.

На девятом месте бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта прошлого года, подпав под санкции ЕС), его состояние уменьшилось на 1,57 млрд – до 11,6 млрд долларов. Десятку лидеров завершает основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние с начала года выросло на 237 млн – до 11,5 млрд долларов.

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него сейчас входят 24 гражданина России, а их общее состояние на 3 июля составляет 289,21 млрд долларов.