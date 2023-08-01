Польский генерал о тактике ВСУ: Контрнаступление – это сильно сказано

  • Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
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    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Корабли Черноморского флота отбили атаку украинских морских дронов
    Беспилотник повредил фасад башни в «Москва-Сити»
    В Харькове прогремели взрывы
    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

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    Новости
    10:59Мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play

    Мобильное приложение «Тинькофф банка» стало недоступно для скачивания в Google Play.

    10:56Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

    Украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

    10:54Обломки двух сбитых БПЛА не повредили подмосковную инфраструктуру

    Рухнувшие на землю обломки двух сбитых ПВО в Московской области беспилотников самолетного типа не привели к повреждению инфраструктурных объектов, рассказал представитель экстренных служб.

    10:49ЕС осудил переворот в Нигере

    Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым и призывает немедленно освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    10:36ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

    Российские войска за сутки уничтожили две лодки и десять военнослужащих ВСУ около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области, а также немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил представитель экстренных служб региона.

    10:32Польский генерал о тактике ВСУ: Контрнаступление – это сильно сказано

    Действия Вооруженных сил Украины ограничены из-за плохой подготовки и недостатка авиации, о полноценном контрнаступлении речи не идет, заявил польский генерал Роман Полько.

    10:24В Москве опровергли информацию о взрыве дрона в квартире

    Информация о якобы «взорвавшемся» в квартире в столичном Строгино беспилотнике не подтвердилась, громкий звук был вызван взрывом духовки, рассказала жительница пострадавшей квартиры.

    10:17Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    10:10Пушилин: ВСУ не считаются с потерями в боях за Старомайорское

    ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:53Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, сообщил источник.

    09:49Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

    Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была помилована государственным административным советом, сообщает телеканал MRTV.

    09:42Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

    Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты в связи с обследованием территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил источник в полиции Шиле.

    09:39Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:37Франция объявила эвакуацию граждан из Нигера

    Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны в «самом скором времени», сообщает France Presse со ссылкой на диппредставительство.

    09:34Умер 25-летний актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд

    Сыгравший одну из ключевых ролей в сериале «Эйфория актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет в Окленде в штате Калифорния.

    1 августа 2023, 10:32

    Польский генерал о тактике ВСУ: Контрнаступление – это сильно сказано

    Польский генерал Полько: ВСУ ограничиваются небольшими тактическими движениями, это не контрнаступление

    Польский генерал о тактике ВСУ: Контрнаступление – это сильно сказано
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Действия Вооруженных сил Украины ограничены из-за плохой подготовки и недостатка авиации, о полноценном контрнаступлении речи не идет, заявил польский генерал Роман Полько.

    По словам военного, украинские военные ограничиваются небольшими тактическими движениями. Среди возможных причин такой тактики Полько назвал плохую подготовку, отсутствие авиации и недостаток артиллерии, пишет «Коммерсант».

    Полько в комментарии агентству PAP заявил, что в случае с Украиной «контрнаступление – это сильно сказано». Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (28)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (6)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 20:02
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намерен производить и тестировать на своей территории западное оружие, страна может стать полигоном для испытания вооружений, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    По его словам, Украина может стать «арсеналом свободного мира», оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями, сейчас идут переговоры об испытаниях вооружений с рядом производителей западного оружия, передает РИА «Новости».

    Многие международные компании смогут производить и тестировать «свой продукт в условиях реальной войны», проводить исследования и модернизировать его, уточнил министр.

    Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

    Коментарии (27)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (15)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 04:29
    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    ПВО уничтожила два беспилотника в Московском регионе, третий подавлен средствами РЭБ

    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки «по объектам в городе Москве и Московской области». Российская ПВО уничтожила в воздухе два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья. Третий беспилотник подавили средства РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    В экстренных службах сообщили, что обломки беспилотника обнаружены, их «отправят на взрыво-техническую экспертизу», передает ТАСС.

    Напомним, мэр города Сергей Собянин сообщил, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17 этажа. В экстренных службах сообщили, что «нарушено остекление» 50-этажной башни IQ-квартале. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Собянин сообщил, что «нарушено остекление 150 кв. м». Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

    Коментарии (13)
    31 июля 2023, 12:49
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Песков: Контрнаступление ВСУ не получается так, как оно задумывалось

    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что ВСУ так и не добились успехов на поле боя, а киевский режим находится в весьма трудной ситуации. «Контрнаступление у Украины не получается так, как задумывалось Киевом», – указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

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