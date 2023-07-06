Завершено возведение опор на мосту через Волгу на федеральной дороге М-12

На правом берегу реки Волги на подъезде к самому протяженному мосту на федеральной дороге М-12 Москва–Нижний Новгород–Казань строители завершили разработку крупнейшей выемки на трассе. Общий объем земляных работ на ней – 28,7 млн кубометров земли. В общей сложности было вывезено почти 1,4 млн самосвалов грунта (объем среднего самосвала – 20 кубометров).

На самом мосту через реку Волгу протяженностью 3362 метра строители закончили работы по возведению всех 28 опор. Сейчас идут работы по монтажу металлоконструкций: осталось надвинуть 2979 тонн металлоконструкций (из 44 633 тонн) на два пролетных строения. Уже в августе самый длинный мост сомкнется, и по нему можно будет пройти пешком, отчитались в Telegram-канале госкомпании Автодор.

Продолжаются работы и на других участках 8-го этапа М-12. Строители укладывают верхний слой асфальтобетона, монтируют опоры освещения, прокладывают инженерные коммуникации, ведут устройство локальных очистных сооружений.

Как рассказал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, на федеральной дороге М-12 также завершается монтаж металлоконструкций: из 44 633 тонн осталось надвинуть 2 979 на два пролета. Работа идет в высоком темпе, и уже в августе мост сомкнется.

Он отметил, что после завершения трассы от Москвы до Казани можно будет добраться за 6,5 часов. Движение будет запущено практически на год раньше срока.

Проект М-12 позволит развивать экономический потенциал агломераций, свяжет 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, добавил Хуснуллин. Также, по его словам, одновременно со строительством трассы М-12 продолжается работа над современной дорожной инфраструктурой.

«В качественной реализации проекта нам помогает обширная практика работы по уже завершенным объектам. Так, при проектировании и строительстве М-12 был учтен опыт, полученный на трассах М-11 и ЦКАД. Важно, что объекты дорожного сервиса реализуются параллельно со строительством М-12. Сами объекты сервиса размещаются в составе многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). В перспективе на таких зонах будут появляться заправки альтернативного топлива, гостиницы, станции технического обслуживания и другие объекты сервиса в зависимости от спроса пользователей дороги», – указал Хуснуллин.

На сегодняшний день, несмотря на то что трасса даже не полностью открыта, на М-12 уже работают три МФЗ – две в Московской области и одна во Владимирской. А всего к концу этого года, когда будет открыто движение от Москвы до Казани, на всем протяжении новой дороги будет работать 16 многофункциональных зон.