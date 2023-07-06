Эксперты: Энергодар станет одним из важных научных центров России

Политолог Александр Асафов: Россия готова к долгосрочному развитию Запорожской области

Визит Кириенко в Запорожскую область показывает, что Россия готова всерьез заниматься развитием региона. И риски, создаваемые украинскими властями вокруг ЗАЭС, не остановят этот процесс, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Павел Данилин. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и подшефную «Росэнергоатому» спортивную школу в Энергодаре.

«Это не первый визит Кириенко в новые регионы. Но важно, что он проходит в сложный период, когда мы наблюдаем серьезные информационные атаки со стороны украинской власти и их союзников на Россию», – сказал политолог Павел Данилин.

«Данная поездка показывает, что руководство России держит руку на пульсе и контролирует ситуацию. Это наш регион, наша земля, наша электростанция. Поэтому люди, которые живут и работают в Энергодаре, могут быть спокойны», – подчеркивает собеседник.

«Говоря об Энергодаре, хотел бы отметить, что там есть передовые, построенные еще во времена СССР высокотехнологичные инфраструктурные сооружения», – напомнил эксперт. «И все они развиваются в ногу со временем. И люди, которые там работают, находятся на передовой научного прогресса нашей страны. Вместе с тем, большое внимание уделяется и молодому поколению», – заметил политолог.

«Так, в Энергодаре в последнее время были восстановлены школы, больницы, заново воссоздана массовая медицина, которая практически отсутствовала при украинской власти. Люди видят качественные изменения в своей жизни. Кроме того, серьезный вклад в развитие региона вносит «Росатом», – добавил Данилин.

«В целом, визиты государственных руководителей такого уровня подтверждают их личный контроль за тем, как налаживается мирная жизнь в новых регионах России. Это и интеграция в политическое пространство, и гармонизация законодательства, и налаживание логистики по наиболее важным направлениям – от торговых поставок до гуманитарной составляющей», – сказал Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ.

«На примере таких поездок мы видим, что Россия готова к долгосрочному развитию Запорожской области и обозначила свои планы. Особое внимание уделяется сфере новой энергетики. Она является одним из опережающих и наиболее прорывных направлений. И речь тут не только о самих объектах, но и о сопутствующих технологиях», – указывает Асафов.

«В этом вопросе Энергодар имеет особое значение. Уверен, что в перспективе город станет одним из важных научных центров нашей страны. Также очевидно, что в фокусе внимания властей находятся все сферы жизни населения», – продолжает собеседник.

«Например, визит Кириенко в спортивную школу говорит о том, что спорт – также важная составляющая мирной жизни. Спорт – это наше будущее, а детско-юношеский спорт является одной из основ гармоничного развития человека, который через несколько лет подрастет и будет строить то самое будущее», – подчеркнул Асафов.

В четверг первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. «Лично убедились в штатной работе АЭС, пообщались с сотрудниками. Работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей, радиационный фон в норме», – добавил Балицкий.

По его словам, безопасность на территории Запорожской АЭС надежно защищена российской армией. Он также попросил «всех доверять только проверенным источникам информации», потому что «сторона противника постоянно спекулирует на теме ЗАЭС, угрожая атаками на нее, и ведет себя как обезьяна с гранатой».

«Конечно, мы учитываем все возможные риски. Усилена безопасность хранилища отработавшего ядерного топлива и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена», – добавил врио губернатора.

«Всегда говорил и повторю, что мы будем защищать реактор, как и защищали его все это время, защищать от террористов,

стоять на защите мира от ядерной катастрофы. В то время как специально созданные для этого структуры, такие как МАГАТЭ, продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность, наши ребята защищают станцию», – указал Балицкий.

Кроме того, Кириенко и Балицкий посетили спортивную школу в Энергодаре, подшефную «Росэнергоатому» (входит в состав «Росатома»). Одним из недавних достижений школы является победа 15-летнего ученика на соревнованиях во Владивостоке на I летних международных спортивных играх «Дети Приморья».

«Чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей 2007-2008 г.р. стал Евгений Кузьмин (тренер Артур Пригода). Для молодого победителя и его тренера это дебютные соревнования подобного масштаба. От этого наша гордость за их достижения еще больше. Кузьмин провел два боя и в финале одержал убедительную победу над боксером из Белоруссии», – приводит слова Балицкого журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

При этом «Росэнергоатом» активно возводит социальную инфраструктуру в Энергодаре, включая новые школы, спортивные залы и сооружения. Тем самым, как считают эксперты, Энергодар превращается в один из центров российской высокотехнологической и научной мысли. Это подтверждается и тем, что коллектив атомщиков из Энергодара на профильном конкурсе в Петербурге получил первое место в номинации «Команда года».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что существует большая угроза диверсии на ЗАЭС со стороны ВСУ. Последствия таких действий могут быть катастрофическими. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что власти Украины хотят совершить теракт на этой атомной станции.