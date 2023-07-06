Сергей Сокол договорился с Минстроем о развитии проектов по благоустройству в Хакасии

В Москве прошла рабочая встреча секретаря хакасского отделения «Единой России» Сергея Сокола и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, на ней обсуждалось взаимодействие по благоустройству городов региона и инфраструктурные проекты.

Встреча прошла в Центральном исполкоме партии с участием секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, сообщается на сайте ЕР.

«Ирек Энварович, благодарю вас за возможность сегодняшней встречи здесь, в стенах партии. Совсем недавно был с рабочим визитом в Хакасии, в Абакане. Посмотрели, каким образом реализуются проекты по программе комфортной городской среды, коснулись проблем жилищно-коммунального хозяйства в столице республики, экологической обстановки. Вопросов накопилось много. Уверен, работая в команде, нам по силам их решать», – обратился к министру Турчак.

Он напомнил, что, как и в других регионах, в Хакасии реализуется народная программа «Единой России». Она содержит задачи социально-экономического развития – строительства объектов коммунальной инфраструктуры, соцсферы, жилья, ремонта и благоустройства дорог, общественных территорий и дворов, реализации мер социальной поддержки и много другого. В регионах координацией работы по народной программе занимаются представители депутатского корпуса партии и в первую очередь депутаты Госдумы.

«Сергей Сокол, наш депутат, руководитель регионального отделения «Единой России» в Хакассии вместе с командой партии в регионе также этой работой занимается. И нам важно сегодня проводимую работу «донастроить», чтобы проблемы, которые есть в республике, решались более оперативно, чтобы люди могли увидеть реальные изменения», – подчеркнул секретарь генсовета партии.

Файзуллин поддержал необходимость совместной работы. От этого, по его словам, зависит участие регионов в федеральных программах и получение поддержки федерального центра.

«Сейчас для того, чтобы создать качественную инфраструктуру, новые точки притяжения или заняться благоустройством, на территории всей страны доступен целый ряд механизмов, это и «Инфраструктурное меню», и федеральный проект по формированию комфортной городской среды, в рамках которого проводятся всероссийские конкурсы лучших проектов благоустройства. Инструменты есть, главное – на местах своевременно отрабатывать всю этапность и запускать в работу проекты. Должна быть эффективная работа региональной и муниципальной команды, включая использование качественных материалов, профессионально подготовленную экономику проекта и дальнейшую налаженную систему эксплуатации. Здесь Республика Хакасия может наращивать свою активность и реализовывать потенциал.

Одним из актуальных вопросов для региона сегодня является благоустройство, об этом говорят в том числе данные голосования по отбору территорий для благоустройства, в котором приняли участие 56 тыс. 378 человек. Важно, чтобы мнение людей было услышано. В этом году проводится уже восьмой Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды, который во многом основывается на результатах народного голосования за объекты благоустройства. Жители нашей страны очень активно в нем участвуют, больше 14 млн человек проголосовало в этом году», – сказал глава Минстроя России.