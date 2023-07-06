Активист Ионов: Байден развязал войну против гражданского общества

Демократическая администрация президента США Джо Байдена преследует представителей гражданского общества за альтернативное мнение, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

По его словам, Байден развязал войну против гражданского общества руками своих силовиков, активистов, которые возвращаются с мероприятий из-за рубежа, задерживают и обыскивают только за то, что они выражают свое мнение, отличное от официальной позиции Белого дома, и сотрудничают с коллегами-правозащитниками из других стран, передает РИА «Новости».

Ионов также заявил, что США учат Россию соблюдению прав человека, в то время как протесты активистов в самих Соединенных Штатах подавляются.

Он добавил, что заявления в СМИ, в том числе американских, по правам человека в России, которые не всегда, мягко говоря, отличаются правдивостью и анализом, мы должны понимать, что в Соединенных Штатах ситуация обстоит гораздо хуже. По его словам, в США нарушаются права не только афроамериканцев, но и других групп: латиноамериканцев, индейцев, выходцев из Азии и с Ближнего Востока.

«Россия стала тем альтернативным источником донесения информации о тех или иных проблемах, которые есть не только в американском обществе, но и европейском и других странах», – сказал Ионов.

По его словам, альтернативные источники донесения информации нужны людям, не имеющим площадки, где им могли бы дать слово для обсуждения существующих в обществе проблем.

Ранее Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов, заявил, что активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с коллегами из России.

В апреле 2023 года Минюст США, Генпрокуратура и ФБР предъявила одному гражданину России и четырем гражданам США обвинения во вмешательстве во внутренние дела США, распространении пророссийской пропаганды и сеянии «раздора» в качестве незарегистрированного агента влияния.

С российской стороны фигурантом преследования властями США стал лидер «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов, который на международном уровне 10 лет публично реализовывал правозащитные и гуманитарные проекты с зарубежными структурами гражданского общества. За информацию о его нахождении назначено вознаграждение 10 млн долларов.