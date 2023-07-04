Антиглобалист Ионов: Активисты в США не испугались давления властей и продолжили взаимодействие с коллегами из России

Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с коллегами из России, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов.

«Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной – в широком понимании – у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные», – сказал Ионов в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны американских властей. Ионов отметил, что многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод сложить руки и перестать бороться, потому что тогда их не поймут их собственные активисты и друзья.

Напомним, в начале июня помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что пока просвета в отношениях России с США не просматривается, состояние дел на российско-американском треке оптимизма не вызывает.