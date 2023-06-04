Ушаков: Просвета в отношениях России с США пока не просматривается

Положение дел в российско-американских отношениях пока не дает особых поводов для оптимизма, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, пока просвета в отношениях России с США не просматривается, состояние дел на российско-американском треке «оптимизма особо не вызывает», передает ТАСС.

Ранее сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.