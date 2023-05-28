Соратник Трампа заявил о «вложениях в смерть россиян» по нескольким причинам

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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    28 мая 2023, 19:11
    Фото: Volodymyr Tarasov/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ прямая связь, подчеркивают эксперты.

    Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи ВСУ, в результате которой «россияне умирают». Ранее Грэм неоднократно выступал за вооружение украинской стороны. Так, еще в январе он призывал направить ВСУ американские танки. Также он является соавтором инициативы, которая предполагает внесение России в список «стран – спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.

    Этого сенатора принято считать одним из наиболее агрессивных «ястребов». Но нынешнее заявление вызвало настолько сильный резонанс, что на него обратил внимание самый богатый человек мира Илон Маск. «Когда-либо?» – переспросил он у сенатора в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Явно имеется в виду то, что в истории США были примеры более удачных расходов, но у Грэма свои приоритеты.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позором слова Грэма. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – цитирует ТАСС.

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание американца, сказал, что «напрасно он так», поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов». В своем Telegram-канале он предложил Грэму вспомнить «печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клемента Карлоса Пинкни, а также других американских политиков». 

    В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на слова Грэма напомнила об американских вложениях в Холокост. На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors. Кроме того, Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха. На них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

    Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту, – добавила представитель МИД. – Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».

    В экспертном сообществе отмечают, что высказывание Грэма содержит в себе определенные политические сигналы. Но стремясь их послать, он перешел все грани дозволенного. «Сенатору стоит помнить простую истину – все вернется бумерангом. Пусть опасается своих желаний, ведь рано или поздно они обернутся колоссальными проблемами как для Америки, так и для американцев», – считает член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.

    По его мнению, «в США политики серьезно обмельчали за последние десятилетия». «Я с трудом себе представляю, чтобы нечто подобное озвучил какой-то серьезный государственный деятель, например, в период холодной войны.

    Даже когда при Рейгане Америка пыталась сформировать образ СССР как «империи зла», никто не позволял себе такой риторики в публичном пространстве.

    Вместе с тем слова Грэма хорошо отражают настрой правящего истеблишмента в Вашингтоне. И я тут говорю не только о Демократической партии. США четко взяли курс на максимальное ослабление России. Это последовательная стратегическая линия Штатов. И в рамках этой политики Украина – лишь очередной эпизод. Это лишнее напоминание нам, что необходимо эффективно и последовательно решать собственные задачи и планы, в том числе обозначенные в рамках СВО», – отмечает парламентарий.

    «Илон Маск своим коротким вопросом к Грэму очень точно подчеркнул важный факт, что сегодня все остальные виды деятельности для правительства США являются пустопорожней тратой денег. Политическая ангажированность заявления сенатора совершенно очевидна», – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    Он напомнил, что Грэм является другом и соратником Дональда Трампа. «И среди прочего целью этого заявления может быть попытка донести до Зеленского, что многие республиканцы поддерживают дальнейшую помощь ВСУ. Также не стоит забывать, что западные страны очень ждут начала контрнаступления», – подчеркнул американист.

    По его мнению, «эти слова можно расценивать не столько как поддержку Зеленского, сколько как провокацию на начало атаки».

    Проблема в том, что украинские власти за последнее время неплохо разобрались в правилах той игры, которую ведет Вашингтон. Так что Украина прекрасно знает, что провал наступления может привести и к снижению уровня военной помощи, и даже к смещению с поста самого Зеленского. Логика проста – если вы не в силах дать нам результат, то нам незачем держать вас на постах», – заключил Васильев.
     
     
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