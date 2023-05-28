Соратник Трампа заявил о «вложениях в смерть россиян» по нескольким причинам

Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ прямая связь, подчеркивают эксперты.

Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи ВСУ, в результате которой «россияне умирают». Ранее Грэм неоднократно выступал за вооружение украинской стороны. Так, еще в январе он призывал направить ВСУ американские танки. Также он является соавтором инициативы, которая предполагает внесение России в список «стран – спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.

Этого сенатора принято считать одним из наиболее агрессивных «ястребов». Но нынешнее заявление вызвало настолько сильный резонанс, что на него обратил внимание самый богатый человек мира Илон Маск. «Когда-либо?» – переспросил он у сенатора в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Явно имеется в виду то, что в истории США были примеры более удачных расходов, но у Грэма свои приоритеты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал позором слова Грэма. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – цитирует ТАСС.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание американца, сказал, что «напрасно он так», поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов». В своем Telegram-канале он предложил Грэму вспомнить «печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клемента Карлоса Пинкни, а также других американских политиков».

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на слова Грэма напомнила об американских вложениях в Холокост. На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors. Кроме того, Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха. На них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту, – добавила представитель МИД. – Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».

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В экспертном сообществе отмечают, что высказывание Грэма содержит в себе определенные политические сигналы. Но стремясь их послать, он перешел все грани дозволенного. «Сенатору стоит помнить простую истину – все вернется бумерангом. Пусть опасается своих желаний, ведь рано или поздно они обернутся колоссальными проблемами как для Америки, так и для американцев», – считает член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.

По его мнению, «в США политики серьезно обмельчали за последние десятилетия». «Я с трудом себе представляю, чтобы нечто подобное озвучил какой-то серьезный государственный деятель, например, в период холодной войны.

Даже когда при Рейгане Америка пыталась сформировать образ СССР как «империи зла», никто не позволял себе такой риторики в публичном пространстве.

Вместе с тем слова Грэма хорошо отражают настрой правящего истеблишмента в Вашингтоне. И я тут говорю не только о Демократической партии. США четко взяли курс на максимальное ослабление России. Это последовательная стратегическая линия Штатов. И в рамках этой политики Украина – лишь очередной эпизод. Это лишнее напоминание нам, что необходимо эффективно и последовательно решать собственные задачи и планы, в том числе обозначенные в рамках СВО», – отмечает парламентарий.

«Илон Маск своим коротким вопросом к Грэму очень точно подчеркнул важный факт, что сегодня все остальные виды деятельности для правительства США являются пустопорожней тратой денег. Политическая ангажированность заявления сенатора совершенно очевидна», – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.



Он напомнил, что Грэм является другом и соратником Дональда Трампа. «И среди прочего целью этого заявления может быть попытка донести до Зеленского, что многие республиканцы поддерживают дальнейшую помощь ВСУ. Также не стоит забывать, что западные страны очень ждут начала контрнаступления», – подчеркнул американист.

По его мнению, «эти слова можно расценивать не столько как поддержку Зеленского, сколько как провокацию на начало атаки».

Проблема в том, что украинские власти за последнее время неплохо разобрались в правилах той игры, которую ведет Вашингтон. Так что Украина прекрасно знает, что провал наступления может привести и к снижению уровня военной помощи, и даже к смещению с поста самого Зеленского. Логика проста – если вы не в силах дать нам результат, то нам незачем держать вас на постах», – заключил Васильев.