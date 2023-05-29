Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.

На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.

При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.

Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».