Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.

По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».

Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.

Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.

Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».