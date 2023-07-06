Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшем будущем проведет при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

По его словам, во время недавней встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне ощутимого прогресса не зафиксировано, но определенный прогресс есть, в ближайшее время планируется его встреча с президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета, передает ТАСС.

Пашинян добавил, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию, он также выразил готовность воплотить в жизнь позитивные моменты, зафиксированные в Вашингтоне, в ходе предстоящей встречи.

Он добавил также, что заявления Азербайджана о том, что в Нагорном Карабахе дислоцированы подразделения вооруженных сил Армении, не соответствуют действительности.

По словам Пашиняна, Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода частей армянской армии из Нагорного Карабаха, в то время как у Армении нет там солдат, в Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха.

Он добавил, что Армения никогда не примет требования Азербайджана об открытии экстерриториального коридора через свою территорию, однако готова открыть три КПП на границе и ждет аналогичной реакции Баку.

«Вынужден повторить, что Армения никогда не брала на себя ни письменных, ни устных обязательств о предоставлении коридора. Что касается разблокирования региональных коммуникаций, находящихся под суверенитетом и юрисдикцией стран, то Армения заявила, что готова к этому. Давно циркулирует проект постановления правительства, который предусматривает установку трех контрольно-пропускных пунктов на границе Азербайджана. Это решение не было принято из-за деструктивного подхода Азербайджана, который даже не инициировал подобный процесс и не желает предоставить дорогу Армении», – отметил он.

«Логика такова, что такое же решение должен принять и Азербайджан, чтобы были пункты пропуска для обеих стран, чтобы разблокировать региональную инфраструктуру», – подчеркнул Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.