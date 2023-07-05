Прощание с погибшим шестилетним мальчиком прошло в Екатеринбурге

В мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге сотни человек пришли проститься с шестилетним мальчиком, в убийстве которого обвиняется его опекунша.

На церемонию пришли около 200 человек с цветами и игрушкам, которые позже отвезут на кладбище, передает РИА «Новости».

Прощание из-за жары пришлось сократить до одного часа вместо трех. На месте даты смерти на табличке указан декабрь 2022 года, так как точная дата гибели ребенка не установлена.

Между тем Ura.ru сообщает, что на похороны не пришел ни один представитель из органов власти, кто отвечает в Свердловской области за опеку детей. В пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова заявили, что он сейчас на выезде.

Напомним, суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову, которая являлась опекуном шестилетнего погибшего мальчика. Тело ребенка было найдено в сумке в гараже, точная дата его смерти не установлена, так как приемная мать скрывала его гибель.