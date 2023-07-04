Макрон допустил отключение соцсетей во Франции

Макрон заявил о возможном отключении соцсетей во Франции в кризисных ситуациях

В случае кризисных ситуаций у властей должна быть возможность регулировать или отключать соцсети, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

На совещании с мэрами коммун, затронутых беспорядками, Макрон заявил о необходимости «проанализировать использование социальных сетей молодежной аудиторией». По его словам, нужно «подумать о запретах, которые следовало бы ввести». «Не надо делать это сгоряча, и я рад, что этого нам не потребовалось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Макрон полагает, что требуется «трезвая дискуссия». Он заявил, что в случаях, когда «соцсети используются для нелегальных собраний или попыток убийства, есть, что обсудить».

BFMTV считает, что заявление Макрона связано с использованием участниками погромов во Франции приложений TikTok, Snapchat и Telegram для съемки насилия, ограблений и для организации нелегальных собраний.

Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего парня. Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране пройден.

