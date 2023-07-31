Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2649 комментариев
Путин подписал закон о праве ухаживающих за детьми отцов требовать алименты
Отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, смогут требовать через суд алименты от жен или бывших жен, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.
Ранее правом требовать алименты были наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. У мужчин такое право появлялось только с учетом ряда условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.
Теперь право требовать алименты в судебном порядке имеет супруг или бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, передает ТАСС.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно которому среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день.