Путин подписал закон о праве ухаживающих за детьми отцов требовать алименты

Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная

Tекст: Ольга Никитина

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

«Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».