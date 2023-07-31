В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как, сообщили в пресс-службе политика, члены команды Чернышова провели офлайн- и онлайн опросы отцов о том, сколько времени они проводят с детьми, передает РИА «Новости».

В итоге, по словам Чернышова, можно констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России, потому что «папа как бы есть, но папы нет».

Согласно данным исследования, московские отцы проводят с детьми 35 минут в день, 18% тратят на это 15 минут или меньше. При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания воспитанию детей, а 53% – заявили о том, что развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета.

Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путем анкетирования в соцсетях и интервью на улицах. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки.