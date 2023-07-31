В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

  • Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке, погиб человек
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    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки
    ООН осудила атаку беспилотников на Москву
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Британия утилизировала танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ
    Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    10:24Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке, погиб человек

    Боевики ВСУ утром в понедельник ударили по центру Донецка, есть возгорания в районе автостанции «Южный», сообщают экстренные службы региона.

    10:17ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах

    Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, передававших информацию о российских военных объектах запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    10:10IBTimes: Украинские ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    10:07ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

    Военнослужащие России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожены лодка и десять бойцов, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:59В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно котором среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день, он назвал такие результаты «скрытой эпидемией безотцовщины».

    09:56Завербованный СБУ рассказал, как Киев убеждает жителей ДНР совершать теракты

    Украинская Служба безопасности продолжает вербовать жителей ДНР для участия в процессе подготовки и совершения диверсионно-террористических актов, рассказал завербованный СБУ Евгений Иникин.

    09:43Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское

    Российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    09:39Владелец IKEA продал штаб-квартиру в России

    Владелец магазинов IKEA и торговых центров «Мега» – шведская Ingka Centres – продал штаб-квартиру в подмосковных Химках площадью 42 тыс. кв. метров.

    09:34Силуанов назвал причину ослабления курса рубля

    Недавнее ослабление курса рубля в первую очередь связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    09:25Злоумышленники подожгли релейный шкаф близ ж/д станции Очаково

    В минувшие выходные неизвестные подожгли релейный шкаф около железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги, при этом на движении поездов ситуация не сказалась, сообщает МЖД.

    09:18Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    09:15Мирный житель погиб из-за обстрела ВСУ в Алешках

    Мирный житель города Алешки на левом берегу Днепра погиб из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:11По факту разведки в пользу Украины в ДНР возбудили дело

    Дело было возбуждено в отношении жителя Донецкой народной республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины, сообщили в управлении ФСБ по региону.

    08:58Марочко заявил, что российские средства РЭБ глушат интернет Starlink в ЛНР

    Работа российских средств радиоэлектронной борьбы направлена на спутниковый интернет Starlink в ЛНР, средства глушат сигнал, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    08:54Нефть подешевела, сохранив рост на месяц

    Мировые цены на нефть в понедельник снижаются, однако котировки могут завершить июль ростом более чем на 10% за счет увеличения спроса, что может стать максимальным результатом более чем за год.

    31 июля 2023, 09:59

    В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

    Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно котором среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день, он назвал такие результаты «скрытой эпидемией безотцовщины».

    Как, сообщили в пресс-службе политика, члены команды Чернышова провели офлайн- и онлайн опросы отцов о том, сколько времени они проводят с детьми, передает РИА «Новости».

    В итоге, по словам Чернышова, можно констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России, потому что «папа как бы есть, но папы нет».

    Согласно данным исследования, московские отцы проводят с детьми 35 минут в день, 18% тратят на это 15 минут или меньше. При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания воспитанию детей, а 53% – заявили о том, что развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета.

    Анонимный опрос проводился с 20 по 27 июля путем анкетирования в соцсетях и интервью на улицах. Всего в исследовании приняли участие 1,2 тыс. человек.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал гордостью те многодетные семьи, где детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки.

    30 июля 2023, 16:05
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    «В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

    Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

    А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

    Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.

    Коментарии (32)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

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    30 июля 2023, 13:03
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

    По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».

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    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

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    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

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    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

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    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

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    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

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    30 июля 2023, 17:32
    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Пушилин поручил наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж российского танка

    Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Атака была отражена на Запорожском направлении, но командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере ДНР, следует из сообщения Пушилина в Telegram.

    «С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется», – написал врио главы ДНР.

    Ранее блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (23)
    30 июля 2023, 19:00
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (33)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 11:50
    ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области

    МО: ВС России ударили по пункту обслуживания БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по центру переучивания и пункту обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ около Могилевки Днепропетровской области, а также по пункту управления 100-й бригады теробороны в Ямполе в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за последние сутки впоразили 102 артподразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 108 районах.

    В Минобороны добавили, что рядом с Могилевкой Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ, возле Ямполя ДНР поражен пункт управления 100-й бригады теробороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из

    их был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Кроме того, Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками.

    Коментарии (12)
    30 июля 2023, 10:40
    ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

    МО ВС России за сутки продвинулись на 300 м в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за минувшие сутки продолжили наступление в направлении Новоселовского ЛНР, продвижение в глубину обороны противника составило 300 метров, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за послеждние сутки уничтожены до 140 увоеннослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и технике противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    По словам генерала, истребительной авиацией ВКС России поблизости от Воздвиженки Донецкой народной республики (ДНР) был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, передает ТАСС.

    Конашенков рассказал также, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Конашенков отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки отражены семь атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки, потери противника за сутки составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

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