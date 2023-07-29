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Путин назвал многодетные семьи гордостью России
Путин: Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, являются гордостью нашей страны
Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.
«Такие семьи, как ваши, – гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям. Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал видеоконференцию президента России с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава».
Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.