Путин назвал многодетные семьи гордостью России

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Новости
    17:54Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    17:47Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    17:42Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы», если попытаются организовать вторжение в Крым.

    17:30Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    17:29Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

    Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах, заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с Владимиром Путиным.

    17:16Бывший армянский посол в России с сыном задержаны по обвинению в мошенничестве

    Бывший армянский посол в России, экс-директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армен Смбатян и его сын главный дирижер симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны в Армении по обвинению в мошенничестве.

    17:05ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    16:43Блинкен объяснил визит Шойгу в КНДР надеждой «найти оружие»

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине.

    16:42Разведчик ЗВО отметил нехватку боеприпасов у ВСУ на сватовском направлении

    Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и экономят их на сватовском направлении в Донбассе, рассказал боец ЗВО с позывным «Бен».

    16:21Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегацию из России сотрудники аэропорта из местного населения.

    16:13На Алтае в детском лагере отравились более 60 детей

    Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае, сообщили в прокуратуре региона.

    16:04Девушка погибла во время шторма в Сочи

    Во время шторма в Сочи погибла девушка, сообщили СМИ.

    15:49Памятник Зое Космодемьянской передумали сносить в Одесской области

    Руководство города Белгород-Днестровский под Одессой решили не демонтировать памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

    15:46Костомаров сообщил о прогрессе в тренировках после протезирования

    Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал как проходит реаблитация и о положительных сдвигах.

    15:44Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины

    Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев опубликовал ролик, созданный французскими мультипликаторами и посвященный президентским выборам на Украине.

    29 июля 2023, 17:30

    Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Путин: Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, являются гордостью нашей страны

    Tекст: Антон Никитин

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    «Такие семьи, как ваши, – гордость нашей страны. Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям. Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничем более ценного, чем семья, где растет много детей. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал видеоконференцию президента России с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

    Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

    Коментарии (8)
    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (14)
    29 июля 2023, 00:32
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

    Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

    «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

    Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (29)
    28 июля 2023, 21:59
    Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Президент Путин: Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    «Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. «У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо», – сказал президент России.

    «Товарооборот в 2022 вырос на 67,5%. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза», – отметил российский лидер. Среди приоритетных направлений сотрудничества России и Ливии Путин назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

    Ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России в выводе иностранных войск с территории страны.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 20:28
    Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Глава Африканского союза заявил о готовности России поставлять зерно бесплатно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    В ходе обсуждения поставок зерна глава Российского государства Владимир Путин заверил, что готов помогать Африке бесплатно, сказал Ассумани, передает ТАСС.

    Президент России продемонстрировал, что готов помогать Африке в поставках зерновых, добавил он.

    Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 20:10
    Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Глава Африканского союза Ассумани заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    Путин показал в ходе саммита Россия – Африка, что готов вести диалог и найти решение, теперь нужно «убедить другую сторону», сказал Ассумани, передает ТАСС. Он выразил надежду, что эта задача будет выполнена.

    Политик отметил, что африканские страны удовлетворены результатами встреч в России. «Я могу вас поблагодарить искренне, спасибо, дорогой брат. Благодарю также структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень теплый прием», – обратился Ассумани к Путину. Он также отметил, что Россия смогла добиться успеха, и если «Россия выигрывает, выигрывает и Африка».

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 19:54
    Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Путин: Приехавшие на саммит Россия – Африка в Петербург главы государств проявили политическую волю и независимость

    Tекст: Антон Никитин

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 19:29
    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Путин заявил о договоренности России и Африки нарастить торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах

    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава Российского государства высоко оценил итоги саммита Россия – Африка.

    Коментарии (30)
    28 июля 2023, 19:22
    Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    «Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», – приводит ТАСС слова президент России на втором пленарном заседании саммита.

    «Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы», – отметил он, обращаясь к участникам заседания.

    Ранее Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки. Участники саммита Россия – Африка приняли итоговую декларацию, план действий на период 2023–2026 годов и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 19:37
    Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года

    Президент Путин: Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года

    Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года, заявил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Подтверждена сочинская договоренность раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами Россия – Африка будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее глава государства высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка. Участники саммита приняли итоговую декларацию, план действий на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Президент Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    29 июля 2023, 14:45
    Президент Буркина-Фасо заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Народ Буркина-Фасо поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине, заявил президент переходного периода африканской страны Ибраим Траоре.

    «Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает», – сказал Траоре в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Путин сообщил, что товарооборот России с Буркина-Фасо пока скромный «даже по российско-африканскому измерению», но есть над чем работать.

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    29 июля 2023, 12:06
    Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Песков: Встреча Путина с африканской миссией по Украине длилась до 02.00 ночи

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что глава государства планирует в субботу пообщаться с журналистами, чтобы еще раз подвести итоги саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

    Песков добавил, что по итогам переговоров участники встречи примут совместное заявление.

    На встрече с африканскими лидерами Путин сообщил, что Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством. По словам главы государства, в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием».

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    29 июля 2023, 12:26
    Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Песков: Путин пообщается с многодетными семьями, которых приглашал в Москву

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что общение пройдет в формате видеоконференции. Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, пообщается с семьями, с которыми президент встречался 1 июня. Тогда президент пригласил эти семьи приехать в Москву.

    «Такая поездка была организована, много всего посмотрели», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, теперь глава государства «хочет спросить, какие впечатления от посещения Москвы» у гостей.

    В июне Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

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    29 июля 2023, 15:23
    Кремль анонсировал участие Путина в главном военно-морском параде

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота, 30 июля, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в Кремле.

    Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

    Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня Военно-Морского Флота состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

    Ранее в Кремле сообщили, что вместе с российским лидером в параде в качестве гостей будут участвовать четверо глав африканских государств, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.

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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе

    Британская Financial Times рассказала о применении Украиной северокорейских боеприпасов. В частности, по ее данным, ВСУ используют их на флангах возле Артемовска. Киев получил снаряды от некой «дружественной страны», которая якобы перехватила судно с военным грузом КНДР. В экспертной среде уверены: эта фейковая информация стала реакцией на визит Сергея Шойгу в Пхеньян, по итогам которого страны приступили к созданию реального антизападного военного союза. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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