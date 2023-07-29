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Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями
Песков: Путин пообщается с многодетными семьями, которых приглашал в Москву
Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что общение пройдет в формате видеоконференции. Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, пообщается с семьями, с которыми президент встречался 1 июня. Тогда президент пригласил эти семьи приехать в Москву.
«Такая поездка была организована, много всего посмотрели», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
По его словам, теперь глава государства «хочет спросить, какие впечатления от посещения Москвы» у гостей.
В июне Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.