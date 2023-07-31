Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.2649 комментариев
ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении отразили более 10 атак ВСУ в последние сутки, украинская сторона также пыталась наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщило Минобороны России.
На Донецком направлении «Южная» группировка отразила 11 украинских атак у поселков Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск (ДНР), сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у города Краматорска, поселков Новоселовка, Константиновка и Берестовое (ДНР). Украинская сторона потеряла более 220 бойцов, три боевые бронированные машины, две американские артиллерийские системы М777, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Отражена атака у поселка Старомайорское (ДНР), у Успеновки (Запорожская область) отражена другая атака, уничтожены три украинские ДРГ. У Марфополя и Приютного (Запорожская область) пресечена деятельность двух других ДРГ.
ВСУ потеряли на этих направлениях до 275 бойцов, три танка, шесть БМП, три боевые бронированные машины, три гаубицы, включая американский М109 Paladin, американскую артиллерийскую систему М777 и британскую FH-70, два орудия «Мста-Б» и Д-20.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила две атаки у города Кременная и поселка Кузьмино (ЛНР). За сутки там ликвидировано до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30 и САУ «Гвоздика».
На Херсонском направлении уничтожено до 30 бойцов ВСУ, система М777, САУ «Акация» и РЛС AN/TPQ-36.