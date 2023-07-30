Путин: Детей вывозили с Украины для спасения от обстрелов

Путин: Никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет, Россия спасала детей

Tекст: Ольга Никитина

«Есть случаи, когда семья распалась, какие-то семейные проблемы, один родственник живет на Украине. Вот у нас конкретный случай есть – мама с ребенком жила в России, мама умерла, отец остался на Украине, ребенок один. Конечно, мы готовы отдать ребенка отцу. Никаких проблем», – приводит его слова ТАСС.

Обвинения в адрес России по поводу вывоза детей с Украины глава государства назвал придуманной историей. Он подчеркнул, что Россия занимается спасением детей. «Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем, что просто никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии что ли? Конечно, детей вывозили», – добавил президент.

Путин ранее отмечал, что российская сторона легально вывозила детей с украинской территории и никогда не была против их воссоединения с семьями.

В Кремле подчеркивали, что российская сторона отвергает обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, военнослужащие ВС России спасают детей, рискуя своими жизнями.