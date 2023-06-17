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Путин: Россия вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни
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Российская сторона легально вывозила детей с украинской территории, и она никогда не была против их воссоединения с семьями, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.
Россия вывозила детей с украинской территории абсолютно легально, и никогда не выступала против их воссоединения с семьями, заявил глава российского государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что детей вывозили из зоны конфликта, спасая их жизни.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом
Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства.
Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений».
Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости».
Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело».
Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».
«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.
Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.
«Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.
Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.
Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.
Путин назвал число потерянных Украиной танков
Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.
«По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.
Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».
Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления
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Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин.
«Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин.
«И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он.
Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя.
«Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин.
У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен.
Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин.
«Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он.
Путин запустил автодороги в обход Аксая и Краснодара
Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт началу движения автомобилей по новым участкам дорог в обход города Аксая в Ростовской области и в обход Краснодара.
«Марат Шакирзянович, запускаем?» – обратился президент к вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает ТАСС.
«Прошу разрешения на запуск», – сказал чиновник.
Глава государства разрешил запуск, и Хуснуллин запустил дороги. После этого начался торжественный проезд колонн строительной техники по новым участкам.
Дороги предназначены для разгрузки трафика на подъездах к Ростову-на-Дону и Краснодару, это поспособствует улучшению экологической ситуации в городах. Также они должны ускорить автомобильный поток по трассе М-4.
Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
Путин и Скворцова в Кремле обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
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В Кремле прошла рабочая встреча главы российского государства Владимира Путина с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о ситуации вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
Открывая встречу, Путин завил: «Начнем с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС». Скворцова доложила о ситуации в новых регионах России, передает ТАСС.
В частности, она сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Скворцова сообщила об обнаружении нескольких случаев туберкулеза в зоне разрушенной Каховской ГЭС. В регион направлены специалисты с мобильным флюорографом. При этом, как подтвердила Скворцова, с ситуацией вокруг ГЭС туберкулез не связан. Однако она подчеркнула, что эвакуированные находятся в пунктах временного размещения, поэтому нужно предотвратить риски для других людей. Путин согласился с ней и отметил, что «угроза возрастает».
Также Скворцова заявила о необходимости расширить присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории. Она рассказала, что, по предварительным данным, в пробах воды из водопровода патологических культур нет. Проводится вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Глава ФМБА рассказала, как идет сооружение крупного медицинского центра в Мариуполе. Начало работы ожидается к 1 декабря. Она сообщила, что «сейчас уже 74 процента готовности» и пригласила Путина на открытие. Оборудование для медцентра уже полностью приобрели. Скворцова сообщила: «90% – российское, очень высокого качества, 10% – белорусское и китайское». Речь идет о «первой очереди медцентра»: лечебно-диагностическом корпусе, 11 операционных, реанимации и многом другом. «Второй этап начнется на следующий год», – сообщила Скворцова.
Скворцова также сообщила, что ФМБА за 2022 год «разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты». По словам главы ведомства, «они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот – фактически новая укладка», сделанная по заказу Министерства обороны.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, пострадали более 40 человек, 17 человек погибли. Администрация Запорожской АЭС, оценивая ситуацию после разрушения Каховской ГЭС, сообщили, что АЭС находится в безопасном состоянии, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано, консервация не требуется.
Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
Экономика России в дальнейшем должна стать экономикой высоких заработных плат россиян, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Правительству необходимо разрешить задачу по обеспечению опережающего роста доходов граждан, сказал глава государства, передает ТАСС.
Меры государственной поддержки предприятий должны быть связаны с зарплатами сотрудников, и руководству страны необходимо обратить на это особое внимание, цитирует Путина РИА «Новости».
Россия продолжит укреплять суверенитет во всех областях, но страна остается открытой для равноправного партнерства со всеми странами, подчеркнул президент.
Нынешние же сложности – это стимул наращивать темпы и качество преобразований, заключил он.
Путин рассказал о реплике экс-президента Франции Ширака в адрес американцев
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал свой диалог с бывшим президентом Франции Жаком Шираком о США.
«Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Российский лидер назвал его крупным политическим деятелем, добавив, как однажды спросил его: «Почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях?» «Он (Ширак – прим. ВЗГЛЯД) мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», – уточнил Путин, передает РИА «Новости».
В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
Путин: 50% покинувших Россию уже вернулись домой
Порядка половины покинувших Россию граждан уже вернулись обратно, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
«50%, по нашим скромным подсчетам, из тех, кто выехал [из России], уже вернулись. Этот процесс продолжается. Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога», – сказал Путин.
Он выразил уверенность, что это скорее позитивный процесс, чем негативный, так как он служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нее и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.
Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом
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Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.
«Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.
Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.
«И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ.
По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль.
Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса».
Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
Путин заявил о планах построить на российских верфях до 2028 года 260 судов
На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
Страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого привлекут средства из Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.
«Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – сказал Путин.
Ранее президент говорил о планах увеличить объем экспортных перевозок по маршруту «Север – Юг».
Анонсировано участие Путина в открытии участка М-4 «Дон»
Песков анонсировал участие Путина в удаленном режиме в открытии участка М-4 «Дон»
Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин по видеосвязи поучаствует в открытии автомобильного движения в обход города Аксай и так называемом дальнем западном обходе Краснодара, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Президенту доложат о развитии транспортных коридоров там вот по этим обходам вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, губернаторы Краснодарского края и Ростовской области Вениамин Кондратьев и Василий Голубев, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Все участники мероприятия будут выходить на связь из Петербурга, где они работают в рамках ПМЭФ.
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с российским лидером Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, в данный момент главы шести африканских государств уже прилетели, скоро у них состоится встреча с Путиным, передает РИА «Новости».
Кобяков добавил, что в событии приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.
Путин назвал процессы, которые станут «началом конца для доллара»
Российская сторона не ставит себе целью дедолларизацию собственной экономики, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он.
«Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», – добавил Путин.
Резервы стран мира в долларах при этом сокращаются каждый год, как и расчеты, сказал глава государства, передает ТАСС.
США подрывают свое собственное могущество в сфере мировых финансов, используя доллар как «инструмент вооруженной борьбы», подчеркнул он.
Если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в американской валюте, это станет «началом конца для доллара», отметил президент России.